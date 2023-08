ATP Cup 2022: la Spagna supera agilmente la Serbia e raggiunge la Polonia in semifinale

Tutto facile per la Spagna nell’ultimo match del girone A dell’ATP Cup 2022. Sul cemento di Sydney (Australia) le Furie Rosse sconfiggono la Serbia per 2-1 e si regalano la semifinale contro la Polonia.

La Serbia necessita obbligatoriamente di un 3-0 per passare il turno, ma il primo singolare risulta essere già fatale. Nella sfida tra Pablo Carreno-Busta (n.20 del ranking) e Filip Krajinovic (n.42 ATP) è infatti lo spagnolo a vincere per 6-3 6-4 e a porre fine a tutti i sogni di qualificazione del Paese balcanico.

Il secondo match, quello tra i due numeri 1 delle rispettive Nazionali, diventa quindi ininfluente per le sorti del girone. Per le Furie Rosse scende in campo Roberto Bautista-Agut (n.19 del mondo), mentre per la Serbia gioca Dusan Lajovic (n.33 ATP). Anche in questo caso, a trionfare è la Spagna grazie al netto 6-1 6-4 del suo portacolori.

Dopo i singolari, la parola passa al doppio conclusivo. Qui da una parte le Furie Rosse schierano la coppia Pedro Martinez-Albert Ramos-Vinolas, dall’altra la Serbia entra sul cemento australiano con il duo Nikola Cacic-Matej Sabanov. Ne esce una partita davvero combattuta che termina con il successo della coppia balcanica per 6-7 (5), 6-3 10-5.

Foto: LaPresse