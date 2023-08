ATP Cup 2022, la Serbia di Lajovic supera la Norvegia di Ruud al doppio decisivo

Si completa la prima giornata dell’ATP Cup 2022 di tennis: nel Girone A la Serbia, pur orfana di Novak Djokovic, batte per 2-1 la Norvegia al doppio decisivo ed aggancia in vetta alla graduatoria del raggruppamento la Spagna, che nella notte italiana aveva battuto il Cile per 3-0.

Il confronto tra i numeri 2 è tra Filip Krajinovic, 42 ATP, ed il norvegese Viktor Durasovic, 345 al mondo: non c’è partita nel primo parziale, vinto dal balcanico per 6-2, mentre il nordico resiste nella seconda partita, cedendo solo alla distanza per 7-5 in 46 minuti.

A riequilibrare il confronto ci pensa il norvegese Casper Ruud, 8 ATP, nel match tra i numeri 1, liquidando il serbo Dusan Lajovic, 33 al mondo, con un punteggio quasi identico. Basta un break nell’ottavo gioco del primo set per il 6-3 in 42 minuti, ma il nordico si complica la vita nel finale della seconda partita cavandosi d’impaccio poi per 7-5 in un’ora.

Si rende necessario il doppio, che è decisivo in favore dei balcanici: Nikola Cacic e Filip Krajinovic soffrono forse più del previsto per avere ragione di Viktor Durasovic e Casper Ruud, i quali partono bene ma cedono poi alla distanza per 7-6 (3) 6-3 in un’ora e 27 minuti di gioco.

