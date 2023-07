Sport in tv oggi (venerdì 10 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 10 dicembre 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, gli scacchi con i Mondiali, il basket con l’Eurolega, il volley con il Mondiale per club, la F1 con le prove libere e molti sport invernali, con le gare di Coppa del Mondo per sci nordico (salto con gli sci e combinata nordica), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, skeleton e biathlon, e le gare dell’IBU Cup junior di biathlon.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI, VENERDI’ 10 DICEMBRE

09.00 Slittino, Coppa del Mondo: Nations Cup Altenberg – Nessuna copertura tv

09.30 Freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni dual moguls femminile Idre – Nessuna copertura tv

10.00 Skeleton, Coppa del Mondo: gara maschile Winterberg – ibsf.org

10.30 Biathlon, IBU Cup junior: individuale maschile Val Martello – Nessuna copertura tv

10.30 F1, GP Abu Dhabi: prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, SkyGo e Now

11.25 Biathlon, Coppa del Mondo: sprint maschile Hochfilzen – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

12.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Provisional Competition Round femminile Otepaeae – Nessuna copertura

12.15 Freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni moguls maschile Idre – Nessuna copertura tv

12.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Provisional Competition Round maschile Otepaeae – Nessuna copertura tv

13.00 Snowboard, Coppa del Mondo: snowboardcross maschile e femminile Montafon – Eurosport Player, discovery+

13.30 Freestyle, Coppa del Mondo: skicross maschile e femminile Val Thorens – Eurosport Player, discovery+

13.30 Scacchi, Mondiali: gara 11 Carlsen-Nepomniachtchi – YouTube FIDE

14.00 Biathlon, IBU Cup junior: individuale femminile Val Martello – Nessuna copertura tv

14.00 F1, GP Abu Dhabi: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, SkyGo e Now

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo: sprint femminile Hochfilzen – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

14.30 Skeleton, Coppa del Mondo: gara femminile Winterberg – ibsf.org

15.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS140 femminile Klingenthal – Eurosport Player, discovery+

15.30 Freestyle, Coppa del Mondo: aerials maschile e femminile Ruka – Eurosport Player, discovery+

19.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: qualificazioni HS140 maschile Klingenthal – Eurosport 1, Eurosport Player

20.00 Basket, Eurolega: Monaco-Milano – Sky Sport Arena (204), Sky Go, Now, Eleven Sports

20.30 Speed skating, Coppa del Mondo: prima giornata Calgary – Eurosport Player, discovery+, Youtube ISU

20.30 Freestyle, Coppa del Mondo: halfpipe maschile e femminile Copper – Eurosport Player, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Sampdoria – DAZN

21.00 Volley, Mondiale per club: Civitanova-Trentino – Sky Sport Action (206), Sky Go, Now, Volleyball World Tv

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARDCROSS

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON

LA DIRETTA LIVE DI GARA-11 DEL MONDIALE DI SCACCHI

LA DIRETTA LIVE DI MONACO-OLIMPIA MILANO

LA DIRETTA DELLA SEMIFINALE CIVITANOVA-TRENTO

Foto: LaPresse