Speed skating, primo podio in Coppa del Mondo per Davide Ghiotto! Record del mondo di Nils van der Poel sui 5000!

La terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di speed skating, scattata a Salt Lake City, negli USA, si apre col botto per l’Italia, che registra subito il podio di Davide Ghiotto, terzo nella Division A dei 5000 metri maschili. Per l’azzurro si tratta del primo podio nella manifestazione, che arriva nella gara in cui lo svedese Nils van der Poel registra il nuovo record del mondo in 6:01.566.

A dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo col record del mondo in 6:01.566 (p. pr. Ted-Jan Bloemen, 6:01.86), davanti all’olandese Patrick Roest, secondo in 6:04.415 (+2.84), e a Davide Ghiotto, terzo col primato personale in 6:07.271 (+5.70).

L’azzurro sfiora il record nazionale di 6:06.06, appartenente ad Enrico Fabris. Così gli altri italiani: 13° Michele Malfatti col primato personale in 6:16.624 (+15.05), 14° Andrea Giovannini in 6:17.407 (+15.84). Nella Division B nella notte italiana si classifica 24° Daniel Niero col primato personale in 6:25.211.

CLASSIFICA 5000 METRI

1 Nils VAN DER POEL MSA SWE SWE 6.01,56 WR NR TR PR SB

2 Patrick ROEST MSA NED NED 6.04,41 SB

3 Davide GHIOTTO MSA ITA ITA 6.07,27 PR SB

4 Bart SWINGS M30 BEL BEL 6.08,76 NR PR SB

5 Ruslan ZAKHAROV (1987) M35 RUS RUS 6.09,82 PR SB

6 Jorrit BERGSMA (1986) M35 NED NED 6.09,94

7 Patrick BECKERT M30 GER GER 6.12,05 SB

8 Ted-Jan BLOEMEN M35 CAN CAN 6.14,47

9 Seitaro ICHINOHE MSA JPN JPN 6.15,04 SB

10 Kars JANSMAN MSA NED NED 6.15,56 PR SB

11 Ryosuke TSUCHIYA MSA JPN JPN 6.15,58 SB

12 Marwin TALSMA MSA NED NED 6.15,84

13 Michele MALFATTI MSA ITA ITA 6.16,62 PR SB

14 Andrea GIOVANNINI MSA ITA ITA 6.17,40 SB

15 Alexander RUMYANTSEV M35 RUS RUS 6.19,39 SB

16 Peter MICHAEL M30 NZL NZL 6.19,52 SB

Foto: LaPresse