Speed skating, emozionante Francesca Lollobrigida! Vince i 3000 metri a Calgary non distante dal WR!

Si è aperta col botto per l’Italia la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di speed skating a Calgary, in Canada: è appena arrivata la vittoria con primato nazionale di Francesca Lollobrigida nella Division A dei 3000 metri femminili.

Per Francesca Lollobrigida si tratta del sedicesimo podio in Coppa del Mondo, il terzo nei 3000 metri (primo successo sulla distanza). Il primo podio sui 3000 lo centrò a Tomakomai, in Giappone, quasi tre anni fa, il 25 novembre 2018, poi fu ancora terza a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, il 12 novembre 2021.

L’azzurra ha fatto segnare 3:54.437, abbassando il 3:57.35 firmato il 3 dicembre 2021 a Salt Lake City: il record del mondo di Martina Sáblíková (3:52.02) dista poco più di 2″. Quella ottenuta all’Olympic Oval di Calgary è stata la terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo (le altre due sono arrivate nella mass start).

L’azzurra ha vinto oggi davanti alla canadese Isabelle Weidemann, seconda col personale in 3:55.334 (+0.89), mentre il gradino più basso del podio è andato proprio alla detentrice del record del mondo, la ceca Martina Sáblíková, che si è classificata terza in 3:55.500 (+1.06).

Beffata dalla ceca la norvegese Ragne Wiklund, quarta in 3:55.693 (+1.25), mentre è giunta quinta la russa Evgeniia Lalenkova in 3:57.876 (+3.43). Sesta piazza per l’altra canadese Valerie Maltais in 3:59.735 (+5.29), che ha preceduto la neerlandese Joy Beune, settima in 4:00.413 (+5.97).

Ottava piazza per la russa Natalia Voronina in 4:00.438 (+6.00), mentre ha chiuso nona la bielorussa Marina Zueva in 4:01.032 (+6.59), infine ha completato la top ten la nipponica Misaki Oshigiri, decima in 4:01.148 (+6.71). Nella notte italiana sarà impegnata nella Division B l’azzurra Noemi Bonazza.

CLASSIFICA 3000 METRI

1 246 Francesca Lollobrigida ITA 3:54.437 PB

2 221 Isabelle Weidemann CAN 3:55.334 PB +0.89

3 235 Martina Sáblíková CZE 3:55.500 +1.06

4 284 Ragne Wiklund NOR 3:55.693 +1.25

5 300 Evgeniia Lalenkova RUS 3:57.876 +3.43

6 216 Valerie Maltais CAN 3:59.735 +5.29

7 271 Joy Beune NED 4:00.413 +5.97

8 303 Natalia Voronina RUS 4:00.438 +6.00

9 210 Marina Zueva BLR 4:01.032 +6.59

10 251 Misaki Oshigiri JPN 4:01.148 +6.71

11 253 Ayano Sato JPN 4:01.176 +6.73

12 225 Mei Han CHN 4:01.421 +6.98

13 268 Carlijn Achtereekte NED 4:01.781 +7.34

14 211 Ivanie Blondin CAN 4:01.860 +7.42

15 255 Nana Takagi JPN 4:02.131 +7.69

16 269 Reina Anema NED 4:05.239 +10.80

Foto: LaPresse