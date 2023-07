Sci alpino oggi, orari superG St. Moritz e gigante Val d’Isere: startlist, programma, tv, streaming

Sabato ricchissimo per la Coppa del Mondo di sci alpino. Donne impegnate a St.Moritz per il primo dei due superG in programma e c’è grande attesa in casa Italia per una Sofia Goggia reduce dalla tripletta di Lake Louise ed anche per una Federica Brignone tra le favorite per la vittoria finale insieme a Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin. Torna in gara anche Marta Bassino dopo aver saltato la trasferta canadese.

Gli uomini, invece, vanno in scena in Val d’Isere, dove è in programma oggi un gigante. Si ripropone il duello tra lo svizzero Marco Odermatt ed il francese Alexis Pinturault, mentre le speranze azzurre sono riposte soprattutto su Luca de Aliprandini, che deve sfruttare al meglio il pettorale numero uno nella prima manche.

Di seguito il programma del superG femminile di St.Moritz e del gigante maschile di Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.

PROGRAMMA SUPER-G FEMMINILE ST.MORITZ 2021

SABATO 11 DICEMBRE

ore 10.30 SuperG femminile

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE VAL D’ISERE 2021

SABATO 11 DICEMBRE

ore 9.30 Prima manche gigante maschile

ore 13.00 Seconda manche gigante

SUPER-G FEMMINILE ST.MORITZ 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport1

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, EurosportPlayer, DAZN, SkyGo.

GIGANTE MASCHILE VAL D’ISERE 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport1

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, EurosportPlayer, DAZN, SkyGo.

SUPER-G FEMMINILE ST.MORITZ 2021: LA STARTLIST

1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

12 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

13 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

14 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

20 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

21 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

25 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

29 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

30 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

31 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

35 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

36 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

37 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

40 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

41 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

42 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

43 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

44 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

46 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

47 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

48 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

49 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer

50 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

51 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

52 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

53 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

54 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

55 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

56 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

GIGANTE MASCHILE VAL D’ISERE 2021: LA STARTLIST

1 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

10 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

14 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

15 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

20 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

21 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

25 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

26 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

27 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

28 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

29 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

30 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

31 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

32 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

33 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

34 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

35 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

37 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

39 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

40 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA

41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Fischer

42 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

43 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

44 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

45 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

46 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

47 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

48 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

49 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

50 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

51 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

52 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

53 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

54 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

55 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

56 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

57 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

58 54471 DORNER Thomas 1998 AUT Rossignol

59 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

60 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

61 40612 SCOTT Alec 1997 IRL Rossignol

62 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

63 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

64 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

Foto: LaPresse