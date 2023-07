Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2021. Halvor Egner Granerud sogna di superare Gregor Schlierenzauer

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci fa tappa in Germania per la prima volta in questo inverno. Il primo dei cinque appuntamenti tedeschi previsti nell’annata 2021-22 si terrà a Klingenthal, in Sassonia, in una località situata sostanzialmente al confine con la Repubblica Ceca. Il rapporto tra l’impianto sassone e il massimo circuito è tormentato, tanto quanto il meteo che sovente caratterizza le competizioni tenute sullo Schwarzberg Schanze.

Tale impianto fu completato nel 2006 dopo essere stato edificato sulle ceneri dell’obsoleto Aschbergschanze, che aveva ospitato una tantum la Coppa del Mondo nel 1986. La costruzione del nuovo trampolino permise a Klingenthal di entrare in pianta pressoché stabile nel calendario del massimo circuito a partire dal 2007 per quasi un decennio. Cionondimeno, dal 2017 è finita ai margini della geografia del salto che conta tornando in auge solo nel 2019, prima di guadagnarsi un recupero a febbraio 2021.

A oggi sullo Schwarzbergschanze si sono tenute 12 competizioni di primo livello vinte da nove diversi atleti. Gregor Schlierenzauer è stato per dodici anni l’unico saltatore in grado di bissare una propria affermazione, essendosi imposto nelle prime due prove andate in scena (2007, 2009). Tuttavia, nel febbraio 2021 è stato eguagliato da Halvor Egner Granerud, trionfatore di entrambe le gare della passata stagione. L’austriaco è comunque ancora oggi il solo atleta capace di vincere in due diversi inverni.

Per quanto riguarda gli uomini in attività, hanno iscritto una volta il proprio nome nell’albo d’oro anche Simon Ammann (2010), Kamil Stoch (2011), Roman Koudelka (2014), Daniel-Andre Tande (2015), Domen Prevc (2016) e Ryoyu Kobayashi (2019).

Se si guarda ai podi, si contano quindici uomini tutt’ora in azione ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. Il recente ritiro di Schlierenzauer ha consegnato ad Ammann e Stefan Kraft la palma di saltatore in attività con più ingressi nelle prime tre posizioni.

3 – AMMANN Simon [SUI] (1-1-1)

3 – KRAFT Stefan [AUT] (0-2-1)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (2-0-0)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-1-0)

2 – STOCH Kamil [POL] (1-1-0)

2 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-1)

2 – PAVLOVCIC Bor [SLO] (0-1-1)

1 – KOUDELKA Roman [CZE] (1-0-0)

1 – PREVC Domen [SLO] (1-0-0)

1 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (1-0-0)

1 – TAKEUCHI Taku [JPN] (0-1-0)

1 – PREVC Peter [SLO] (0-1-0)

1 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-1-0)

1 – FREUND Severin [GER] (0-0-1)

1 – LINDVIK Marius [NOR] (0-0-1)

Volgendo invece lo sguardo ai vari movimenti nazionali, si nota come la Norvegia sia il Paese con più successi, ma l’Austria quello con il maggior numero di podi. Interessante notare come la Germania padrona di casa, invece, non sia ancora riuscita a primeggiare!

9 (2-3-4) – AUSTRIA

6 (3-2-1) – NORVEGIA

6 (2-2-2) – SLOVENIA

5 (2-2-1) – POLONIA

4 (0-1-3) – GERMANIA

3 (1-1-1) – SVIZZERA

2 (1-1-0) – GIAPPONE

1 (1-0-0) – REP.CECA

In casa Italia nessun atleta in attività ha un buon rapporto con lo Schwarzberg Schanze, anzi spesso e volentieri gli azzurri contemporanei hanno disertato Klingenthal. L’unico a essersi presentato al via di una qualificazione di Coppa del Mondo è Alex Insam, il quale però nel lontano 2015 non riuscì a superarla.

COPPA DEL MONDO 2021-22

CLASSIFICA PROVVISORIA (5 GARE DI 28)

355 – GEIGER Karl (GER)

272 – LANISEK Anze (SLO)

237 – EISENBICHLER Markus (GER)

206 – KRAFT Stefan (AUT)

180 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

173 – PREVC Cene (SLO)

162 – LINDVIK Marius (NOR)

160 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

148 – PEIER Killian (SUI)

131 – HÖRL Jan (AUT)

Foto: La Presse