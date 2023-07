Salto con gli sci, gare a porte chiuse anche in Austria. Tutta la Tournée dei 4 Trampolini senza pubblico

Per il secondo anno consecutivo, la Tournée dei Quattro Trampolini si svolgerà integralmente a porte chiuse. Dopo la Germania, infatti, è arrivato l’annuncio anche da parte dell’Austria sulla decisione di vietare l’ingresso al pubblico in occasione degli eventi valevoli per il Vierschanzentournee a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia.

“Ci scusiamo con gli atleti e tutti i fan del salto per la decisione, ma vogliamo sostenere la lotta delle autorità contro il virus nel miglior modo possibile“, si legge nella nota del comitato organizzatore austriaco, che in precedenza aveva previsto una capienza massima di 4 mila spettatori a Innsbruck e 3.500 a Bischofshofen.

Un provvedimento che coinvolge anche tutti gli altri eventi di Coppa del Mondo in programma sul suolo austriaco, comprese le gare di sci alpino femminile di Lienz, Flachau e Zauchensee.

Ricordiamo che la Tournée 2021-2022 comincerà ufficialmente martedì 28 dicembre con le qualificazioni di Oberstdorf e si concluderà giovedì 6 gennaio in quel di Bischofshofen con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro.

Foto: Lapresse