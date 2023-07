LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: che bella Italia! Quarto Marsaglia, quinto Paris! Dominio Kilde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.03: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento alla seconda discesa libera di Beaver Creek in programma domani sera. Buona serata!

21.01: Questa la classifica della Coppa del Mondo generale:

1 ODERMATT Marco SUI 346

2 MAYER Matthias AUT 310

3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229

4 KRIECHMAYR Vincent AUT 199

5 FEUZ Beat SUI 160

6 PINTURAULT Alexis FRA 125

7 CAVIEZEL Gino SUI 116

8 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100

9 SANDER Andreas GER 98

10 KRANJEC Zan SLO 86

11 PARIS Dominik ITA 84

20.57: Questa la classifica della Coppa del Mondo di discesa libera:

1 MAYER Matthias AUT 180

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 129

3 FEUZ Beat SUI 120

4 KRIECHMAYR Vincent AUT 109

5 PARIS Dominik ITA 77

6 ODERMATT Marco SUI 66

6 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 66

8 HINTERMANN Niels SUI 58

9 FRANZ Max AUT 51

10 HEMETSBERGER Daniel AUT 50

20.55: Molto bene gli italiani, ce ne sono tre nei primi 15, quarto un sorprendente Matteo Marsaglia, quinto un buon Dominik Paris e 14mo Christof Innerhofer. Questa la classifica:

1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:39.63 2

2 MAYER Matthias AUT 1:40.29 +0.66

3 FEUZ Beat SUI 1:40.64 +1.01

4 PARIS Dominik ITA 1:40.86 +1.23

5 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:40.87 +1.24

6 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:40.98 +1.35

7 HINTERMANN Niels SUI 1:40.91 +1.28

8 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:40.98 +1.35

9 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:40.99 +1.36

10 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:41.11 +1.48

11 DANKLMAIER Daniel AUT 1:41.13 +1.50

11 SCHWAIGER Dominik GER 1:41.13 +1.50

13 CATER Martin SLO 1:41.14 +1.51

14 INNERHOFER Christof ITA 1:41.18 +1.55

35 CASSE Mattia ITA 1:42.35 +2.72

37 BUZZI Emanuele ITA 1:42.44 +2.81

39 BOSCA Guglielmo ITA 1:42.63 +3.00

41 MOLTENI Nicolo ITA 1:42.92 +3.29

20.52: Si è conclusa la prima discesa libera di Beaver Creek con la vittoria bis dopo quella di ieri in SuperG del norvegese Aleksander Aamodt Kilde che ha avuto la meglio sull’austriaco Mathyas Mayer e sullo svizzero Beat Feuz

20.50: Chiude al 41mo posto l’azzurro Molteni che perde troppo nel finale dopo una prima parte di gara discreta. Ritardo di 3″29

20.48: 33ma piazza per lo sloveno Hrobat a 2″41. Ora Molteni

20.45: Il tedesco Jocher è 33mo a 2″55 da Kilde. Mancano otto atleti al traguardo fra cui l’azzurro Molteni

20.39: Non basta una grande prima parte di gara al canadese Crawford che chiude 30mo a 2″34

20.38: Perde tanto nel finale l’azzurro Bosca che non riesce ad inserirsi in zona punti: è 36mo a 3″

20.37: Bosca all’intermedio ha 8 decimi di ritardo

20.34: Nessun inserimento nelle prime posizioni, due gli italiani che devono ancora scendere: Bosca e Molteni

20.31: Anche il canadese Read e il francese Schuller sono lontani dai primi, fuori dalla zona punti

20.28: Lontani dai primi Raffort e Arvidsson, ultimi due scesi

20.25: Non riesce a ripetere le buone prova in SuperG l’azzurro Mattia Casse che sbaglia qualcosa in alto e accumula troppo ritardo per potersela giocare: ritardo di 2″72 e 31mo posto

20.24: Buona prova dello statunitense Nyman che chiude al 18mo posto con un ritardo di 1″87

20.22: Il tedesco Ferstl si inserisce al 22mo posto con un ritardo di 2″20

20.21: Buzzi chiude al 30mo posto con un ritardo di 2″81. Gara da dimenticare per l’azzurro

20.19: Errore in alto per Buzzi che arriva con 1″40 di ritardo all’intermedio

20.18: Lo svizzero Roulin è 28mo a 2″36 dalla testa. Fuori lo svizzero Weber in alto. Ora Buzzi

20.16: E’ decimo con un brutto errore nella parte centrale il norvegese Sejersted che chiude la sua gara con un ritardo di 1″48

20.12: Perde tutto nel finale lo svizzero Hintermann che era terzo all’ultimo intermedio ma non riesce ad essere efficace negli ultimi metri, chiudendo settimo a 1″28. Salve le posizioni degli azzurri!

20.10: Muzaton chiude la sua prova con un ritardo di 2″22, è 23mo

20.08: QUARTO POSTO PER MATTEO MARSAGLIA!!!! Riesce a sopravanzare il compagno Paris l’azzurro. Ha pennellato in alto e ha limitato i danni in basso l’italiano. Bravissimo!!! Ritardo di 1″20

20.08: Fantastico Marsaglia!!! 11 centesimi di ritardo all’intermedio

20.06: Lo sloveno Kline disputa un’ottima gara ed è 14mo a 1″86 da Kilde

20.05: Tanti errori del norvegese Roea che accumula un ritardo di 4″09 ed è 25mo

20.02: Questa la classifica provvisoria della discesa di Beaver Creek:

1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:39.63 2

2 MAYER Matthias AUT 1:40.29 +0.66

3 FEUZ Beat SUI 1:40.64 +1.01

4 PARIS Dominik ITA 1:40.86 +1.23

5 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:40.87 +1.24

6 hEMETSBERGER Daniel AUT 1:40.98 +1.35

7 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:40.99 +1.36

8 DANKLMAIER Daniel AUT 1:41.13 +1.50

8 SCHWAIGER Dominik GER 1:41.13 +1.50

10 CATER Martin SLO 1:41.14 +1.51

11 INNERHOFER Christof ITA 1:41.18 +1.55

19.59: Perde progressivamente centesimi lo svizzero Roentin che chiude al 21mo posto a 2″31 da Kilde

19.57: Brutta prova dello statunitense Golberg che accumula un ritardo di 2″75 ed è 22mo

19.56: Esce dalle prime dieci posizioni Innerhofer perchè l’austriaco Danklmaier si inserisce in ottava piazza con un ritardo di 1″50. Bravo l’austriaco

19.55: 56 centesimi di vantaggio per Danklmaier

19.52: Errore proprio in prossimità dell’intermedio per lo svedese Monsen che è il primo a uscire di scena senza conseguenze

19.51: Bravissimo il tedesco Schwaiger che è molto continuo: chiude all’ottavo posto con un ritardo di 1″50

19.50: Schwaiger all’intermedio ha 69 centesimi di ritardo

19.47: Perde tantissimo nel finale lo statunitense Ganong che chiude al 17mo posto con un ritardo di 2″04 da Kilde

19.47: All’intermedio Ganong ha 93 centesimi di ritardo

19.45: Kilde è tornato definitivamente! Dominio del norvegese che va al comando con 66 centesimi di vantaggio. Una prova straordinaria dell’ex vincitore della Coppa del Mondo! Paris scala al quarto posto

19.44: Grande prima parte di Kilde che all’intemedio ha 21 centesimi di vantaggio!

19.43: Cade, si rialza e arriva al traguardo con un ritardo di 1″66, 17mo il francese Bailet che stava facendo una gara da top ten ma ha rovinato tutto con un errore alla penultima curva

19.42: Ritardo di 36 centesimi per Bailet all’intermedio

19.40: Un errore nella seconda parte di gara per lo svizzero Odermatt che non riesce a restare in corsa per il podio ed è nono a 99 centesimi

19.39: Odermatt ha 54 centesimi di ritardo all’intermedio

19.38: Numero da circo di Innerhofer nel finale. Bravissimo l’azzurro che è ottavo chiudendo a 89 centesimi da Mayer. E’ una bella Italia finora. Ora Odermatt

19.37: Innerhofer ha 7 decimi di ritardo all’intermedio

19.36: Gara discreta del tedesco Sander che si inserisce al decimo posto con un ritardo di 1″22

19.34: All’intermedio Sander ha 87 centesimi di ritardo

19.33: Perde progressivamente lo statunitense Bennett che è undicesimo a 1″32 da Mayer

19.32: Ritardo di 82 centesimi per Bennett all’intermedio

19.31: Gara da dimenticare per l’austriaco Franz che limita i danni nel finale e chiude al 12mo posto a 1″48 dalla vetta

19.30: Ritardo grave per l’austriaco Franz che all’intermedio è indietro di 1″12

19.29: Perde soprattutto nella parte centrale lo svizzero Kryenbuehl che chiude all’ottavo posto a 1″08 da Mayer

19.28: Ritardo di 39 centesimi all’intermedio per Kryenbuehl

19.26: Poco efficace l’azione del tedesco Baumann che accumula un ritardo di 1″36 ed è decimo. Ora Kryenbuehl

19.25: All’intermedio Baumann con un errore ha 67 centesimi di ritardo

19.22: Linee non precise nella seconda parte per l’austriaco Striedinger che chiude al nono posto a 1″31 dalla testa

19.21: Striedinger all’intermedio ha 59 centesimi di ritardo

19.20: E’ terzo Dominik Paris che nel finale guadagna qualcosa. Lampi di buon Paris nella seconda parte della Birds of Pray! L’azzurro chiude con 57 centesimi di ritardo

19.18: Ritardo di 59 centesimi all’intermedio per un Paris piuttosto indeciso nella parte alta

19.17: Gara condizionata dal grave errore in alto per il francese Allegre che sbaglia anche nel finale e chiude ottavo a 3″03. E’ il momento di Dominik Paris

19.16: Errore nella prima delle curve che anticipano l’intermedio per Allegre che ha 1″86 di ritardo a metà gara

19.15: Si fa sorprendere da un avvallamento l’austriaco Kriechmayr che perde ancora nel finale di gare e chiude quinto a 70 centesimi dal compagno Mayer

19.14: Kriechmayr all’intermedio ha un ritardo di 45 centesimi

19.13: Qualche imprecisione nel finale per l’austriaco Hemetsberger che si inserisce comunque in quarta posizione con un ritardo di 69 centesimi. Tocca a Kriechmayr

19.12: All’intermedio Hemetsberger ha 27 centesimi di ritardo

19.11: Non commette errori l’austriaco Mayer che trova linee e velocità e, pur perdendo qualcosa nel finale, va al comando con 35 centesimi di vantaggio. Ora Hemetsberger

19.10: Miglior intermedio di Mayer che ha 58 centesimi di vantaggio su Feuz

19.08: Torna su alti livelli lo sloveno Cater che perde qualcosa di troppo nel finale e chiude al terzo posto con 5 decimi di ritardo su Feuz. Ora Mayer

19.07: Cater all’intermedio ha 14 centesimi di vantaggio

19.06: Incredibile lo svizzero Feuz che ha rischiato di uscire in alto ma è comunque al comando con 23 centesimi di vantaggio

19.05: Grave errore di Feuz prima dell’intermedio ma ha solo 2 centesimi di ritardo. Rischia di pagare nella seconda parte

19.04: Buono il finale dello statunitense Cochran-Siegle che chiude con un vantaggio cospicuo: 63 centesimi la la prova di Clarey non era stata perfetta. Ora Feuz

19.03: All’intermedio Cochran Siegle che va a cercare qualche linea bizzarra ha 16 centesimi di ritardo

19.02: Il primo tempo di riferimento del francese Clarey è 1’41″50. Ora Cochran-Siegle

19.00: Partito il francese Clarey

18.57: C’è il sole a Beaver Creek, 2° al traguardo, il tracciatore è Hannes Trinkl

18.54: Questa la lista dei partenti della discesa di Beaver Creek:

1 CLAREY Johan 1981 FRA Head

2 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

3 FEUZ Beat 1987 SUI Head

4 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

5 MAYER Matthias 1990 AUT Head

6 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

7 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

9 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

10 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

11 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

12 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

13 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

14 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

15 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

16 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

17 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

18 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

19 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

20 GANONG Travis 1988 USA Atomic

21 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

22 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

23 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

24 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

25 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

26 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

27 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

28 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

29 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

30 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

31 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

32 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

33 WEBER Ralph 1993 SUI Head

34 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

35 FERSTL Josef 1988 GER Head

36 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

37 CASSE Mattia 1990 ITA Head

38 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon

39 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

40 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

41 SCHULLER Victor 1995 FRA Head

42 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

43 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

44 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

45 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

46 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

47 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

48 CRAWFORD James 1997 CAN Head

49 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

50 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli

51 JOCHER Simon 1996 GER Head

52 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

53 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

54 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

55 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

56 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

57 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

58 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Head

18.50: Per i nostri colori vedremo in azione anche Mattia Casse, migliore degli italiani nei due SuperG disputati nei giorni scorsi, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi.

18.47: In casa Italia attesa per la prova di Dominik Paris che non è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli nei due SuperG di Beaver Creek e oggi è chiamato ad una prestazione di spessore per non perdere troppo terreno dagli avversari nella corsa alla coppa di discesa libera

18.43: Attenzione anche a Travis Ganong, ieri terzo sulla pista di casa, e allo stesso Aleksander Aamodt Kilde che ieri ha ottenuto il primo successo dopo l’infortunio.

18.40: Si tratta della seconda discesa libera della stagione, su una pista che esalta la velocità. I favoriti saranno i soliti nomi. iniziando dal vincitore della discesa di Lake Louise, Matthias Mayer, affiancato da Vincent Kriechmayr e Beat Feuz su tutti

18.36: Alle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali), è in programma la prima discesa libera, dopo i due SuperG vinti dallo svizzero Odermatt e dal norvegese Kilde

18.33: Prosegue il lunghissimo fine settimana sulla Birds of Prey, sulla quale vanno in scena ben quattro gare, tutte veloci

18.30: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima discesa libera di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Prosegue il lunghissimo fine settimana sulla Birds of Prey, sulla quale vanno in scena ben quattro gare, tutte veloci.

Questa sera, alle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali), è in programma la prima discesa libera, dopo i due SuperG vinti dallo svizzero Odermatt e dal norvegese Kilde, mentre domani si disputerà la seconda e ultima discesa libera. Quella odierna è la discesa libera che era in programma la scorsa settimana a Lake Louise e non era stata disputata a causa del maltempo.

Si tratta della seconda discesa libera della stagione, su una pista che esalta la velocità. I favoriti saranno i soliti nomi. iniziando dal vincitore della discesa di Lake Louise, Matthias Mayer, affiancato da Vincent Kriechmayr e Beat Feuz su tutti ma attenzione anche a Travis Ganong, ieri terzo sulla pista di casa e allo stesso Aleksander Aamodt Kilde che ieri ha ottenuto il primo successo dopo l’infortunio.

In casa Italia attesa per la prova di Dominik Paris che non è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli nei due SuperG di Beaver Creek e oggi è chiamato ad una prestazione di spessore per non perdere troppo terreno dagli avversari nella corsa alla coppa di discesa libera. Per i nostri colori vedremo in azione anche Mattia Casse, migliore degli italiani nei due SuperG disputati nei giorni scorsi, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi.

La prima discesa libera di Beaver Creek prenderà il via alle ore 19.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco sulla Birds of Prey. Buon divertimento!

Foto: Lapresse