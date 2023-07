Sci alpino, pagelle Super-G maschile Beaver Creek: Odermatt perfetto, Thompson rivelazione. Out Paris e Kilde

PAGELLE SUPER-G MASCHILE BEAVER CREEK

Marco Odermatt 10: prestazione superlativa e dimostrazione di superiorità devastante nel primo Super-G stagionale a Beaver Creek. 250 punti in tre gare disputate sinora quest’anno in Coppa del Mondo (ed in tre specialità diverse). È il favorito per la Sfera di Cristallo generale.

Matthias Mayer 8: si conferma ad altissimi livelli dopo il trionfo nella discesa libera di Lake Louise, portando a casa un ottimo secondo posto in Super-G sulla Birds of Prey alle spalle di un ingiocabile Odermatt. Al momento è il velocista più in forma del Circo Bianco.

Broderick Thompson 10: prima di oggi vantava come miglior risultato in Coppa del Mondo un ottavo posto in combinata (Bormio 2017), mentre in Super-G era entrato in zona punti solo in un’occasione (24° a Saalbach). Il 27enne canadese trova l’exploit della carriera e sale clamorosamente sul podio in Colorado con il pettorale n.35.

Alexis Pinturault 7: limita i danni nel confronto diretto con Odermatt per la Coppa del Mondo overall, raccogliendo un buon sesto posto in Super-G e confermando le sue qualità anche in velocità su tracciati particolarmente tecnici.

Vincent Kriechmayr 5: quinto posto abbastanza deludente per il fuoriclasse austriaco, che paga oltre 1″ dal vincitore Odermatt in un Super-G sulla carta favorevole per le sue caratteristiche. Sconfitto anche dal connazionale Mayer, urge una reazione domani in “gara-2”.

Mattia Casse 7,5: ampiamente il migliore degli azzurri. Chiude in nona posizione e ritrova la top10 in Coppa del Mondo dopo quasi due anni di attesa, anche a causa dell’infortunio che ha condizionato tutta la scorsa stagione.

Dominik Paris e Aleksander Kilde 4: i due grandi sconfitti di giornata. Entrambi escono di scena già nella parte alta del tracciato, confermando uno stato di forma lontano dal top. Domani ci sarà un’occasione di riscatto e l’obiettivo minimo sarà la top10.

Foto: Lapresse