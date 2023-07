LIVE Porto-Atletico Madrid 1-3, Champions League 2021 in DIRETTA: colpo di coda di Simeone che conquista gli ottavi di finale! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MILAN-LIVERPOOL

23.08 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

23.06 ECCO LE PAGELLE DELL’ATLETICO MADRID: Oblak 7,5; Llorente 6,5, Vrsaljko 6, Kondogbia 6,5, Hermoso 5,5; Carrasco 7, De Paul 7,5, Koke 6,5, Lemar 7 (dal 66′ Correa 7); Suarez 6 (dal 13′ Cunha 7 (dal 83′ Lodi SV), Griezmann 7,5. All. Simeone 8

23.04 ECCO LE PAGELLE DEL PORTO: Diogo Costa 5,5; Joao Mario 6 (dal 83′ Sergio Oliveira 7), Mbemba 5, Pepe 6,5, Zaidu 4 (dal 63′ Wendell 3,5); Otávio 6,5 (dal 81′ Vieira SV), Vitinha 5, Grujic 6,5 (dal 81′ Corona SV), Luis Díaz 7; Evanilson 5, Taremi 4,5 (dal 81′ Martinez SV). All. Conceiçao 5

23.02 Diamo un’occhiata alle statistiche della sfida: 64% di possesso palla per i lusitani e il 36% dell’Atletico Madrid, con 13 tiri in favore dei padroni di casa contro 12 di cui 6 e 5 tiri in porta. 7 calci d’angolo per la squadra di casa contro i 4 degli ospiti, che hanno ricevuto un cartellino rosso e 1 giallo contro due rossi e tre gialli.

23.00 Tra risse, nervi tesi e spettacolo, l’Atletico Madrid vince 3-1 all’Estádio do Dragão contro il Porto e vola agli ottavi di finale di Champions League con 7 punti! I madrileni si piazzano al secondo posto alle spalle del Liverpool vittorioso del girone B con 18 punti dopo il successo sul Milan per 2-1 a San Siro. I Colchoneros trionfano grazie alle reti di Griezmann, Correa e De Paul sfruttando la solita tenacia e i contropiede letali targati Simeone che scalzano i lusitani e le chance sprecate da Taremi. Tre cartellini rossi tra Carrasco, Wendell e Marchesin nelle due squadre: i lusitani volano agli spareggi per gli ottavi di finale di Europa League.

FINE SECONDO TEMPO

97′ FINISCE QUI!!!! L’ATLETICO MADRID VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE! MILAN FUORI DI TUTTO E PORTO TERZO!

96′ 1-3 DEL PORTO!!! SERGIO OLIVEIRA FREDDO SU RIGORE

95′ CALCIO DI RIGORE PER IL PORTO!!! Chance per il gol della bandiera lusitana.

94′ Cala il tris la squadra di Simeone con l’ex Udinese che chiude con il tap-in dopo una serie di rimpalli: poco prima Griezmann era andato vicino al 3-0.

93′ TRIS DELL’ATLETICO MADRID!!!! NOTTE FONDA PORTO!!!! DE PAUL PIAZZA IL 3-0

91′ 5 MINUTI DI RECUPERO IN PORTOGALLO! Fiammata incredibile dell’argentino che supera tutti e batte anche Diogo Costa con il destro.

90′ L’ATLETICO MADRID RADDOPPIA CON CORREA!!!! 2-0 DEI COLCHONEROS VICINISSIMI AGLI OTTAVI

88′ FORCING PORTO COME PER IL MILAN A SAN SIRO!!!!

86′ ULTIMI QUATTRO MINUTO IN PORTOGALLO!!!!

84′ Cambio anche per Simeone, fuori Cunha dentro Lodi per difendersi!

82′ QUADRUPLO CAMBIO PORTO! Dentro Sergio Oliveira, Corona, Martinez e Vieira: fuori Joao Mario, Grujic, Taremi e Otavio.

81′ Intanto raddoppio di Marco Asensio nella sfida tra Real Madrid e Inter: i nerazzurri sono in 10 uomini dopo il fallo di Barella su Militao.

78′ Espulso anche Marchesin dalla panchina per proteste: ultimi minuti di fuoco in Portogallo!

75′ Correa scappa in contropiede ma non è glaciale nei pressi della porta: destro alto dell’argentino.

73′ Si provano a placare gli animi dopo i cartellini sventolati da Turpin: in 10 uomini entrambe le squadre adesso.

70′ È UN FAR WEST IN PORTOGALLO!!!! ROSSO PER WENDELL PER FALLO SU CORREA E RISSA TRA PANCHINE E GIOCATORI

69′ OTAVIO DI NUOVO A TERRA IN AREA A GIOCO FERMO! ANIMI TESISSIMI E AMMONITO ANCHE PEPE PER PROTESTE

67′ ESPULSO FERREIRA CARRASCO!!!!! ATLETICO IN 10 UOMINI DOPO LO SCONTRO TRA OTAVIO E L’EX MONACO CHE NASCONDE IL PALLONE E COLPISCE IL #25! AMMONITO ANCHE CORREA PER PROTESTE

65′ Anche Simeone attua una sostituzione: fuori Lemar, dentro Correa.

63′ Cambio per i padroni di casa: Wendell al posto di Zaidu sulla corsia mancina.

61′ CONTROPIEDE PAZZESCO DEI MADRILENI!!!!! Cunha piazza un’accelerazione pazzesca, trova lo scavetto ma Pepe si salva e Griezmann non trova il raddoppio.

60′ A trenta minuti dalla fine dunque, per ricapitolare, il Liverpool passerebbe come primo con 18 punti, l’Atletico secondo con 7 punti davanti al Porto con 5 punti e il Milan con 4.

58′ STA SUCCEDENDO DI TUTTO!!! IL LIVERPOOL VA IN VANTAGGIO A MILANO PER 2-1! RADDOPPIO DI ORIGI E MILAN FUORI DA TUTTO ADESSO

57′ Doccia fredda per i lusitani che stavano dominando: cross di Lemar da corner, sponda di Kondogbia e gol da due passi del francese!

56′ INCREDIBILE IN PORTOGALLO!!!! GRIEZMANN SEGNA DA DUE PASSI E VANTAGGIO DELL’ATLETICO MADRID

54′ PROTESTE DI EVENILSON! Scontro con Hermoso in area ma si continua.

51′ MIRACOLOSO OBLAK ANCORA CON IL PIEDE!!!! TAREMI SI DIVORA UN ALTRO GOL SU ASSIST DI LUIS DIAZ

50′ In difficoltà la squadra di Simeone che non riesce a pungere in avanti.

47′ CHANCE CLAMOROSA SPRECATA DA TAREMI A LIMITE!!!! ATLETICO MADRID DA BRIVIDI IN DIFESA

46′ Si riparte a Oporto!

INIZIO SECONDO TEMPO

21.51 Restate con noi! Tra 15 minuti comincia il secondo tempo.

21.50 Per quanto concerne le statistiche, dominio lusitano decretato dai 6 tiri e 2 in porta con il 69% di possesso palla contro il 31% madrileno che hanno tirato 2 tiri entrambi in porta. 5 calci d’angolo e 2 a favore dei lusitani.

21.48 Finiscono a reti bianche i primi 45 minuti della sesta girone di ritorno: poco da segnalare se non una chance creata da Carrasco per i madrileni (che hanno perso Suarez per infortunio) e i tiri di Grujic per il Porto, attualmente qualificato per gli ottavi di finale considerando l’1-1 tra Milan e Liverpool a San Siro.

FINE PRIMO TEMPO

46′ Finisce qui la prima frazione a Oporto!

45′ 1 minuto di recupero.

43′ Ultimi minuti della prima frazione: c’è solo una squadra in campo. I lusitani ci provano ancora con Grujic ma Oblak è reattivo.

40′ CUNHA RISCHIA L’AUTOGOL DI TESTA!!!! BRIVIDO PER L’ATLETICO MADRID

38′ LUIS DIAZ SI LIBERA E TIRA CON IL DESTRO! TIRO ALTO DEL #7

36′ PAREGGIO DEL LIVERPOOL A SAN SIRO!!! SALAH IMPLACABILE DA FUORI AREA E 1-1

35′ Vitinha ci prova ma lo sloveno è ancora attento.

32′ Che parata di Oblak sul tiro di Luis Diaz prima del fallo del centravanti sull’ex Real Madrid.

31′ AMMONITO TAREMI! PALLA IN MEZZO PER IL #9 CHE COMMETTE FALLO SU LLORENTE

30′ Con il gol del difensore rossonero, la squadra di Stefano Pioli è virtualmente agli ottavi considerando lo 0-0 tra Porto e Atletico Madrid: ma manca ancora tantissimo!

29′ INCREDIBILE DA SAN SIRO!!!! IL MILAN VA AVANTI CONTRO IL LIVERPOOL: TOMORI SEGNA SOTTOPORTA

26′ GRUJIC DA FUORI! Blocca Oblak il destro debole dal limite.

25′ Intanto l’altra squadra italiana impegnata stasera, l’Inter di Simone Inzaghi, sta perdendo 1-0 contro il Real Madrid dopo il gol di Kroos.

22′ MIRACOLO DI DIOGO COSTA!!!!! GRIEZMANN E E LLORENTE NON SFONDANO SUL CROSS DI CARRASCO

21′ Sta crescendo la squadra lusitana: i Colchoneros si difendono.

18′ Vitinha ci prova da fuori con il destro: tiro respinto.

17′ Equilibrio anche a San Siro: Milan e Liverpool sullo 0-0.

14′ FUORI LUIS SUAREZ! Problemi fisico per l’ex Barcellona, dentro Matheus Cunha.

13′ Estádio do Dragão colmo per una sfida fondamentale ai fini della qualificazione.

10′ Primi 600 secondi volati via: equilibrio a Oporto!

7′ Meglio i Colchoneros sin qui che mettono la sfida sul piano nervoso.

4′ Sarà una sfida complicata da arbitrare per Turpin: ritmi altissimi e nervosi a inizio match.

1′ Si comincia a Oporto! Battono gli ospiti.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.57 Squadre in campo! Suona l’inno della UEFA Champions League!

20.56 Si sono concluse le sfide di anticipo: il Paris Saint German ha vinto 4-1 contro il Club Brugge con due reti di Kylian Mbappé e Leo Messi: sconfitta per il Manchester City contro il Lipsia per 2-1.

20.53 Ad arbitrare la sfida sarà il francese Clement Turpin.

20.50 Ultimato l’allenamento al Dragao! Manca sempre meno all’inizio dell’ultima giornata del girone B.

20.47 Volando a Milano, queste le formazioni ufficiali di Milan e Liverpool:

MILAN: (4-2-3-1) – Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic, Ibrahimovic. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Williams, Konaté, Phillips, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino; Salah, Origi, Mané. All. Klopp.

20.44 Sfide importanti anche per il Porto sino alla fine dell’anno: due partite contro il Benfica tra ottavi di coppa e campionato e sfide fondamentali per la vetta contro Braga e Rio Ave.

20.41 Prima della pausa natalizia però, l’Atletico Madrid ha tre sfide fondamentali per la Liga: sabato il Real Madrid nel derby, poi il Siviglia e infine il Granada in un trittico che potrebbe riportarlo in alto in classifica.

20.38 Troppa discontinuità anche in Europa per i Colchoneros che hanno vinto soltanto contro il Milan per 3-2 all’andata: sconfitte dolorose contro i rossoneri e il Liverpool per 3-2 in casa e 2-0.

20.35 La squadra del Cholo è reduce dalla sconfitta per 2-1 in casa contro il Maiorca: l’Atletico Madrid non riesce a dare continuità ai risultati dopo il 4-1 al Cadice.

20.32 I Colchoneros sono quarti in classifica in campionato con 29 punti a -10 dal Real Madrid capolista: i madrileni sono a -1 dal Betis e a -2 dal Siviglia del Papu Gomez.

20.29 Il gol allo scadere di Junior Messias ha permesso ai rossoneri di credere ancora in una disperata possibilità di qualificazione, scavalcando i madrileni che ora sono all’ultimo posto.

20.26 L’Atletico Madrid si è complicato la vita perdendo per 1-0 contro il Milan considerando la sconfitta in contemporanea del Porto a Liverpool e adesso deve vincere per sperare negli ottavi.

20.24 Nonostante le sconfitte europee, il Porto non perde più in campionato: l’ultima sconfitta risale al 26 ottobre contro il Santa Clara in coppa di lega per 3-1 alla seconda giornata della fase a gironi.

20.22 La squadra di Sergio Conceiçao è prima in classifica con 35 punti a pari merito con lo Sporting Lisbona senza aver racimolato sconfitte sin qui: 13 vittorie e due pareggi in 15 giornate per i lusitani.

20.20 I padroni di casa hanno pareggiato per 1-1 contro il Milan a San Siro mentre contro i madrileni per 0-0. Contro il Liverpool invece dolorose sconfitte per 5-1 in casa e 2-0 contro i Reds ricchi di seconde linee.

20.18 I lusitani hanno 5 punti e sono attualmente al secondo posto in classifica e con una vittoria volerebbero alla fase ad eliminazione diretta. Sergio Conceiçao ha recuperato Pepe per dare continuità ai due successi di fila ottenuti in campionato contro Guimaraes e Portimonense.

20.16 Il Porto ha racimolato solo una vittoria nella fase a gironi di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli per 1-0: gli altri due punti li ha ottenuti nei pareggi contro i rossoneri e Atletico Madrid.

20.14 Ottavo confronto tra le due compagini con due vittorie a testa e 3 pareggi con rispettivamente 8 e 6 gol realizzati: all’andata è finita a reti bianche in Spagna.

20.12 Con una vittoria di Milan e Atletico invece, si potrebbero verificare varie combinazioni: con stessi gol, i rossoneri passerebbero in virtù del successo spagnolo. Negli altri casi, ovvero con più gol degli spagnolo, passerebbe la squadra di Simeone.

20.10 In caso di parità a Oporto, con il Liverpool già qualificato e con una vittoria del Milan, passerebbero i rossoneri. In caso di non successo del Diavolo invece, la X permetterebbe ai lusitani di volare agli ottavi.

20.08 In palio gli ottavi di finale all’Estádio do Dragão di Oporto: sarà fondamentale una vittoria per il Porto per volare alla fase ad eliminazione diretta. L’Atletico invece deve vincere e dare uno sguardo anche alla sfida tra Milan e Liverpool a San Siro.

20.06 Diego Pablo Simeone conferma il 4-4-2 e schiera Kondogbia e Hermoso al centro della difesa considerando le assenze come quella di Stefan Savic. In avanti Luis Suarez e Antoine Griezmann: Marcos Llorente titolare sulla destra.

20.04 Sergio Conceiçao recupera Pepe al centro della difesa nel suo 4-4-2 a specchio con l’Atletico Madrid. Avanti confermati Taremi ed Evanilson: Grujic titolare a centrocampo al posto di Sergio Oliveira.

20.02 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otávio, Vitinha, Grujic, Luis Díaz; Evanilson, Taremi. All. Conceiçao

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Kondogbia, Hermoso, Carrasco; Llorente, De Paul, Koke, Lemar; Suarez, Griezmann. All. Simeone

20.00 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Porto e Atletico Madrid, sfida valida per la sesta giornata del girone B di UEFA Champions League maschile di calcio 2021/22.

Calendario Champions League 7-8 dicembre: orari partite, tv, streaming, programma Canale5, Prime, Sky e Infinity – Milan-Liverpool in tv: orario, streaming, data, programma in chiaro Canale5, probabili formazioni

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Porto e Atletico Madrid, sfida valida per la sesta giornata del girone B di UEFA Champions League maschile di calcio 2021/22. Ottavo confronto tra le due compagini con due vittorie a testa e 3 pareggi con rispettivamente 8 e 6 gol realizzati: all’andata è finita a reti bianche in Spagna. Sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale: a San Siro il Milan guarda con interesse la sfida ma ha bisogno di in una vittoria contro il Liverpool.

Il Porto ha racimolato solo una vittoria nella fase a gironi di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli per 1-0: gli altri due punti li ha ottenuti nei pareggi contro i rossoneri e Atletico Madrid. I lusitani hanno 5 punti e sono attualmente al secondo posto in classifica e con una vittoria volerebbero alla fase ad eliminazione diretta: Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di Pepe per dare continuità ai due successi di fila ottenuti in campionato contro Guimaraes e Portimonense.

L’Atletico Madrid si è complicato la vita perdendo per 1-0 contro il Milan considerando la sconfitta in contemporanea del Porto a Liverpool e adesso deve vincere per sperare negli ottavi. Diego Pablo Simeone, privo tra gli altri dell’ex Fiorentina Stefan Savic, ovviamente dovrà monitorare anche la sfida di Milano considerando che al momento si trova all’ultimo posto con 4 punti. I Colchoneros sono quarti in classifica in campionato con 29 punti a -10 dal Real Madrid capolista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Porto e Atletico Madrid, sfida valida per la sesta giornata del girone B di UEFA Champions League maschile di calcio 2021/22, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 all’Estádio do Dragão di Oporto in contemporanea con la sfida di San Siro tra Milan e Liverpool. Il match sarà trasmesso in tv su Sky Sport Football, Sky Sport e Infinity+ mentre in streaming su Infinity+, NOW e SkyGo. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-ATLETICO MADRID

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Cardoso, Zaidu; Otávio, Vitinha, Sergio Oliveira, Luis Díaz; Evanilson, Taremi. All. Conceiçao

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Felipe, Mario Hermoso, Renan Lodi; Lemar, De Paul, Kondogbia, Koke; Griezmann, L. Suárez. All. Simeone

DIRETTA TV: Infinity +, NOW, Sky Sport Football e Sky Sport

Foto: AP Photo/Manu Fernandez