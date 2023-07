LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: patta veloce nella decima partita, venerdì primo match point per il norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi

15:39 Per quest’oggi è tutto con la nostra DIRETTA LIVE. L’appuntamento è per venerdì, e potrebbe essere con la storia, dal momento che, come abbiamo detto, un successo proclamerebbe Carlsen Campione del Mondo per la quinta volta consecutiva dal 2013 a oggi. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

15:37 L’ultima posizione.

15:35 Magnus Carlsen si porta sul 6.5-3.5 e avrà, venerdì, la possibilità di chiudere il conto con una vittoria. Diciamo venerdì perché domani, dopo questa partita che per scarsa durata rivaleggia con la seconda, ci sarà quello che molto probabilmente è l’ultimo giorno di riposo.

15:34 38… Ce8 39. Tf7 Tf6+ 40. Txf6+ Cxf6 41. Re3 PATTA.

15:33 38… Te6 38. Ce5.

15:30 37. Cg6.

15:29 36… Rd6.

15:29 36. Cf4.

15:28 33… Rxg5 34. Tg3+ Rf6 35. Tf3+ Re7.

15:27 33. Th3. Si supereranno le due ore di partita, ma a occhio e croce dovrebbe diventare la seconda più corta del match in termini temporali.

15:25 La posizione è quella classica di pedone in più per il Bianco, che però non è in alcun modo utile alla causa.

15:25 A questo ritmo la patta potrebbe arrivare anche prima delle due ore di partita.

15:24 27… fxg4 28. hxg4 Axg4 29. Txh6 Af5 30. Axf5 Cxf5 31. Th7+ Cg7 32. fxg5 Rg6.

15:22 Hou Yifan, ad oggi la donna più forte del mondo: “Si sente esausto… gli manca quell’energia, diciamo, quella forza che lo aiuta a rimanere stabile durante le partite ed evitare quei grossi errori”.

“He’s feeling exhausted… He’s lacking of this energetic, let’s say, power that’s helping him be very stable during the games and avoid those huge mistakes,”

says GM Hou Yifan. #CarlsenNepo pic.twitter.com/1EIE6QgtxM — ChesscomLive (@ChesscomLive) December 8, 2021

15:19 Nepomniachtchi è adesso sceso sotto l’ora e mezza a disposizione, un tempo praticamente infinito per 13 mosse.

15:16 27. f4 Carlsen cerca in qualche modo di “invitare” a un cambio di pedoni Nepomniachtchi, cosa che darebbe qualcosa al Bianco.

15:15 Ora Carlsen ha talmente tante mosse tra cui scegliere che l’elenco quasi riempie stanze di qualsivoglia genere.

15:12 26… h6. Di contenimento.

15:10 Soltanto adesso l’orologio di Nepomniachtchi sta andando verso la mezz’ora utilizzata del proprio tempo.

15:08 26. Th1 con 49’16” sull’orologio per Carlsen, interessante tentativo di cambiare le carte in tavola con la Torre.

15:06 Ora la situazione è tutta tendente alla parità.

15:03 25… Rf7.

15:02 25. h3 è stata giocata. Mossa solida.

14:59 Momenti diversamente scacchistici.

14:56 24. Ce2 g5.

14:53 A questo punto Carlsen ha diverse opzioni a propria disposizione, potendo sia catturare l’Alfiere che scegliere un’altra via.

14:50 Nepo ci prova con 23… g5.

14:48 22… Axf4 23. Cxf4.

14:47 21. g4 Cg7 22. Af4.

14:45 Va notato come il Nero muova in modo veramente rapido, il che si presta a numerose interpretazioni. Ha usato soltanto 20 minuti e 48 secondi del suo tempo, contro i 53 minuti del Bianco.

14:44 20 Rf2 è stata giocata. Una scelta interessante, cui Nepomniachtchi risponde molto rapidamente con 20… c6 che non era la prima opzione.

14:41 Si attende. Carlsen sotto l’ora e 10.

14:38 19… Ch5 Leggermente passiva questa scelta del Nero, ma ha una sua ragione tattica.

14:38 La posizione a una mossa fa.

14:35 A meno di qualche cosa di realmente enorme, questa partita non sembra offrire scenari particolarmente interessanti.

14:33 19. f3 sulla scacchiera.

14:31 18… Te8 Nepomniachtchi decide di accentrare l’unica Torre rimasta.

14:29 18. Cg2. Ovviamente Carlsen non rischia nulla. Un’ora e 15 sul suo orologio, un’ora e 45 e poco più su quello di Nepomniachtchi.

14:27 17… g6.

14:25 16. Cxe6 Axe6. Se ne vanno un paio di Cavalli. Poi Carlsen gioca 17. g3.

14:23 14… Txe1 15. Cxe1 Ce6. Ora il Bianco ha leggermente più attività, ma non si può dire che i due schieramenti abbiano una grandissima mobilità. Anzi, forse un umano preferirebbe stare con il Nero ora.

14:21 14. Te1 per Carlsen.

14:20 13… Te8. La più classica delle mosse successive all’arrocco.

14:19 13. Ad3 è stata giocata.

14:17 Anche il Nero arrocca corto, 12… O-O.

14:15 12. O-O Arrocco corto del Bianco.

14:12 Cambio delle Donne. 10. Cf3 Dxe2 11. Axe2 Ad6.

14:10 Carlsen è intanto sceso sotto l’ora e mezza a disposizione, ha speso solo 5’56” Nepomniachtchi.

14:07 Come ricorda questo tweet, la posizione dopo 8. c3 riporta a una partita che abbiamo citato, la Nakamura-Duda, in cui il polacco ha prima giocato Af5 e poi ha sacrificato la Donna non una, ma due volte per vincere.

this position from Carlsen – Nepo was also played in famous Nakamura – Duda game from speed chess championship 2019 when Duda played Bf5 and later sacrificed his queen 2 times for the win#CarlsenNepo pic.twitter.com/k749SHJMoI — Ksawery (@Ksawery74399037) December 8, 2021

14:04 9… Cd8. Apparentemente curiosa, ma in realtà giocabile. Fa parte di quel tipo di mosse riservate per buona misura ai Grandi Maestri.

14:01 Carlsen gioca la sicura 9. Cd2.

13:59 Nepomniachtchi torna, si siede e gioca 8… d5, uscendo definitivamente da qualunque linea nota.

13:58 Carlsen gioca 8. c3.

13:57 Nepomniachtchi si è stufato di attendere e ha lasciato la scacchiera.

13:56 Mentre attendiamo l’ottava mossa di Carlsen, ricordiamo che anche in Italia c’è un evento importante in corso: i Campionati Italiani, che si chiuderanno l’11 dicembre. Al momento in testa negli Assoluti Pier Luigi Basso e Luca Moroni, nel femminile Sara Gabbani e nell’Under 20 Joshuaede Cappelletto ed Edoardo Di Benedetto.

13:53 Un’ora e 40 minuti a disposizione di Carlsen. Il quale, come ieri, sembra esser rimasto sorpreso dalle scelte del suo avversario.

13:50 Per adesso entrambi i giocatori non hanno mai lasciato la scacchiera (il che è un po’ curioso, visto l’andazzo del russo in questo match).

13:47 Carlsen, di fatto, è il primo a pensare a lungo, se n’è andato un quarto d’ora sul suo tempo, quasi, contro i 2’01” di Nepomniachtchi.

13:45 Se Carlsen decidesse per 8. c3, allora rientrerebbe in una linea vista in due partite recenti, una Nakamura-Duda giocata su chess.com e una Maghsoodloo-Aronian di quest’anno al Tata Steel India Blitz.

13:42 Abbiamo citato la Carlsen-Caruana del 2018: si tratta nientemeno che della sesta partita, quella resa celebre dal matto in 30 mosse che, in posizione realmente complicata, nessun umano sarebbe mai stato in grado di vedere.

13:39 Qui siamo prima usciti dalla Carlsen-Caruana del 2018 che dalle linee più battute (d4 è un’idea spesso utilizzata da Alexander Motylev).

13:39 7. d4 Cc6.

13:38 Nepomniachtchi questa variante ogni tanto la gioca, ma con il Bianco. Ora 6… Cf6 per lui

13:37 6. Cf4. Da sottolineare che 4. Cd3 Carlsen la usò già con Caruana nel match mondiale 2018.

13:36 5. De2 De7.

13:36 Curiosa scelta di Carlsen che gioca 4. Cd3. C’è Cxe4 per Nepomniachtchi.

13:34 3. Cxe5 d6. Linea principale.

13:33 Carlsen si prende qualche secondo per decidere quale variante utilizzare.

13:32 2. Cf3 Cf6. Ancora la Russa per Nepomniachtchi.

13:32 1. e4 e5. Finora nulla di nuovo.

13:30 Tutti e due i giocatori in abito scuro (e Carlsen per la prima volta si dissocia dall’associazione di colori con quello che ha alla scacchiera).

13:27 Ultimi preparativi prima dell’inizio della decima partita.

13:24 Chi non ha smesso di esserci è il pubblico, anche quest’oggi presente in buona misura al di là del vetro che lo separa dai due contendenti.

13:21 A questo punto della sfida, con il Nero, è evidente che Nepomniachtchi, contro 1. e4, potrebbe giocare qualcosa di diverso da e5 con Cf6 (Difesa Russa). Siciliana in arrivo? O qualunque altro impianto? Lo scopriremo presto. Ammesso che Carlsen giochi 1. e4…

13:18 Maschera nera e giacca uguale, Nepomniachtchi è arrivato in sala di gioco.

13:15 Anish Giri: “Ho sentito da Karjakin che lui e Nepo erano su una barca, ma un conto è essere in barca e un altro starci pensando che devi giocare con Magnus il giorno dopo”.

Giri says it can be hard to relax even on rest days: “I heard from Karjakin they were on a boat, but it’s one thing to be on a boat and another to be on a boat thinking that you’re facing Magnus the next day”https://t.co/ptzl4eDHTW #c24live #CarlsenNepo — chess24.com (@chess24com) December 8, 2021

13:12 Inoltre, se il match si chiudesse oggi Carlsen andrebbe su un ELO di 2862, vicinissimo al suo migliore, che è 2882, il più alto mai fatto registrare da un essere umano. Vincendo altre due partite andrebbe a 2870, mentre con una patta e una vittoria si troverebbe a quota 2865. Con tre patte, invece, andrebbe a 2859. Le tre sconfitte hanno invece per il momento spedito Nepomniachtchi a 2776. Queste proiezioni, però, sono appunto proiezioni: i dati reali li vedremo nella lista di gennaio stilata dalla FIDE.

13:09 Negli scacchi viene misurata la performance ELO su un singolo torneo, o in questo caso un match, per definire come sia stata importante la prestazione di un giocatore in quello specifico evento. Ebbene, per Carlsen siamo a livello molto alti a Dubai.

Until now, Carlsen’s best performance in a World Chess Championship Match. (Nepomniachtchi the worst against Magnus, but near Anand 1) Anand-Carlsen 2885 (2760)

Carlsen-Anand 2857 (2798)

Carlsen-Karjakin 2772 (2853)

Carlsen-Caruana 2832 (2835)#CarlsenNepo 2907 (2730) — Megalovic (@Megalovic) December 8, 2021

13:06 Donne di scacchi e non solo: in questa foto accanto a Judit Polgar c’è la prima pilota automobilistica di sempre a venire dagli Emirati Arabi Uniti, Amna Al Qubaisi.

Amna Al Qubaisi, the first Emirati female racing driver, with @GMJuditPolgar at the venue of the FIDE World Championship. #CarlsenNepo @expo2021dubai pic.twitter.com/hIa3dhJ96L — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 8, 2021

13:03 Si torna alla scacchiera sul punteggio di 6-3 per il Campione del Mondo, che ha vinto tre delle ultime quattro partite ed appare ormai sempre più vicino al titolo iridato numero cinque della sua vita.

13:00 Di nuovo un bentrovato ai lettori di OA Sport per la decima DIRETTA LIVE del match mondiale 2021 tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi.

La nona partita – Dichiarazioni dopo la nona – Il regolamento – Il montepremi

Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alla DIRETTA LIVE della decima partita, e seconda della settimana, a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021. Magnus Carlsen si è portato ieri sul 6-3 nei confronti di Ian Nepomniachtchi.

Non più se, ma quando. Sembra ormai questo il dilemma. Sempre meno partite separano Carlsen dalla conferma del suo titolo iridato conquistato nel 2013 e mai più mollato da allora. Il Campione del Mondo, teoricamente, potrebbe chiudere la pratica venerdì con un’altra vittoria (oppure due), o sabato con sole patte.

Il momento di Nepomniachtchi. Impossibile sembrava credere che, dopo la sesta partita, il russo avesse un crollo così netto. Invece si è ripresentata una versione nota nei tornei, quella che lo ha visto spesso cedere di schianto dopo momenti in cui è uscito insoddisfatto da partite vinte diventate patte o patte diventate perse. Due errori apparentemente incomprensibili, uno più grave dell’altro, gli stanno costando il match.

Karjakin. Ieri lo sfidante del 2016, unico a essere in vantaggio contro Carlsen in un match iridato, è stato avvistato a Dubai, con il sostanziale obiettivo di aiutare Nepomniachtchi. Tutto inutile: troppo solido il Campione del Mondo, che sta dimostrando perché da due lustri è il numero 1 della classifica mondiale, in maniera ininterrotta.

Alle ore 13:30 prenderà il via la decima partita del match Carlsen-Nepomniachtchi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: FIDE / Niki Riga