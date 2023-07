LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il campione in carica si conferma. Assegno faraonico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen

LA CRONACA DI GARA-11: CARLSEN CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUINTA VOLTA DI FILA

MONTEPREMI: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CARLSEN

16:57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, e termina anche il Campionato del Mondo, in quanto la vittoria odierna di Carlsen fa sì che il match termini senza proseguire ulteriormente. In sostanza, sabato, domenica e martedì non si giocheranno le ultime tre partite previste per inutilità delle stesse. Siamo contenti di avervi aperto anche quest’anno una finestra sul match per il titolo mondiale, e nel prossimo ciclo Carlsen potrà giocare per diventare l’uomo dei record, dato che sei titoli mondiali sono quelli massimamente raggiunti nella storia, con o senza unificazione degli stessi. Auguriamo a tutti i lettori di OA Sport un felice proseguimento di giornata, sperando di ritrovarci in futuro per nuove avventure scacchistiche in Italia e nel mondo!

16:55 L’ultima stretta di mano.

Giri on Carlsen playing g6 instead of f5 “why don’t you play like a human? Why are you playing the engine favourite move?” ???????????? #CarlsenNepo — chessatlas (@chessatlas) December 10, 2021

16:54 A questo punto Nepomniachtchi prenderà la strada del nuovo Torneo dei Candidati, diventando ufficialmente il sesto qualificato per il 2022 assieme a Caruana, Firouzja, Duda, Karjakin e Radjabov che ha ricevuto una wild card come “compensazione” per i problemi del 2020. Ne mancano due, da aggiudicare tramite il FIDE Grand Prix.

16:53 Un match, questo, rimasto molto equilibrato fino alla quinta partita, e che poi nella sesta ha preso la direzione di Carlsen. Che ha letteralmente distrutto, soprattutto a livello psicologico, l’avversario, mai più stato lo stesso dopo la partita da 136 mosse.

16:52 7.5-3.5 il punteggio finale. Quattro vittorie per il Campione che tale si conferma: nella sesta, nell’ottava, nella nona e nell’undicesima e conclusiva partita.

16:51 MAGNUS CARLSEN E’ CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

16:51 49. Tb6 Dc5. IL BIANCO ABBANDONA

16:49 48… Rg7. A questo punto tutti i motori chiamano scacco matto in poco meno di 30 mosse per il Nero, ma non pensiamo si arriverà a tanto a meno che Nepomniachtchi non voglia farsi dare matto di proposito, persa per persa.

16:47 47. Ra7 De7+ 48. Ra8.

16:46 46… De4. La migliore.

16:46 E adesso siamo nella zona delle tablebase, che dicono anch’esse come il finale in questione sia stravinto per il Nero.

16:45 44… Tb3+ 45. Txb3 h1=D 46. a5 E adesso è arrivata la promozione del pedone h nero a Donna.

16:43 Txc3+ 44 Rxb6.

16:42 Torna Carlsen.

16:40 Altro momento di doppia assenza alla scacchiera, ora che l’ora in più c’è.

16:39 42. Rxc7 h2 43. Tb1.

16:38 41… h3. Ovvia, ora avanzerà fino a h2 e per un po’ si fermerà lì.

16:37 40… h4 41. Rc6.

16:36 40. Tb3.

16:34 39… Tc2. Siamo quasi al livello di una vale l’altra per Magnus.

16:31 Da notare anche la certamente non saggia gestione del tempo di Nepomniachtchi, che ora ha sì 51 minuti sull’orologio, ma anche prima dell’errore aveva mosso con altissima (troppo alta?) velocità.

16:29 Carlsen ha dieci minuti per muovere.

16:27 Giri che sostanzialmente definisce Carlsen “un motore scacchistico”.

16:25 39. Rd5.

16:25 E difatti 38… h5.

16:24 38. Re4. Permette h5, ma del resto l’alternativa c4 non era tanto facile da vedere per gli umani.

16:23 Dovrebbe accadere un miracolo affinché Nepomniachtchi riesca a difendere questo finale di Torre e pedoni, specialmente contro uno dei maggiori finalisti di tutti i tempi.

16:21 37… Ta2.

16:19 35… g6 36. a4 axb4 37. Txb4.

16:17 E difatti 34… Td2 35. Tb1.

16:15 La vista lato Nero rende l’idea del perché Carlsen sta vincendo: Td2 e blocca l’altra Torre in b1, mentre i pedoni dell’ala di Re diventano liberi di avanzare.

16:13 31. Dg2 Dxg2+ 32. Rxg2 Cxe1+ 33. Txe1 Td6 34. Rf3 Carlsen decide di entrare in un finale di Torri semplicemente vinto.

16:11 La situazione attuale.

It looks as though Magnus is going to get a rook endgame he can grind out to retain his title! https://t.co/0bBV4EbDPd #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/cx2hxNKjvK — chess24.com (@chess24com) December 10, 2021

16:08 30. Df2 Dh3+.

16:07 Ora paradossalmente il Bianco ce l’ha un leggero vantaggio in termini di materiale, ma è naturalmente tutto compensato, per il Nero, dal fortissimo attacco di Donna e Cavallo al momento presente nella parte bassa a destra della scacchiera.

16:05 29… Cf6 Va detto che anche questa non è del tutto la migliore per Carlsen, che insolitamente non è perfetto, ma qui forse la perfezione non serve neanche.

16:05 28… Dg3+ 29. Rf1.

16:04 23 minuti rimanenti fino alla quarantesima per Carlsen.

16:01 28. fxe3 di Nepomniachtchi.

16:00 27… Ch4 E Carlsen gioca proprio… la linea di Caruana!

15:57 Carlsen continua a pensare alla continuazione ideale per chiudere la questione, è sotto la mezz’ora per le prossime 13 mosse.

15:56 Qualche pensiero da Caruana

15:54 Adesso Carlsen ha lo scacco in g4 e la cattura in d6 di pedone per tenersi un margine valido, anche se poi già il fatto di avere il Cavallo in più senza compenso è motivo sufficiente.

15:50 27. d6.

15:49 26… Cf5 Sotto certi aspetti questa non è neanche la mossa più forte, ma date le condizioni la si può anche capire: Carlsen si vuole assicurare nel modo più completo l’impossibilità di sprecare il punto intero che lo porterebbe a essere per la quinta volta consecutiva Campione del Mondo.

15:47 Resta da chiedersi se Nepomniachtchi, sapendo che giocare domani e poi domenica e poi martedì con l’obiettivo di fare 3/3 in vittorie, e sapendo anche che questa missione è impossibile, abbia avuto qualche processo inconscio che ha portato a 23. g3. Di certo c’è solo che tra la versione dello sfidante delle prime sei partite e quella di queste seconde quattro c’è un abisso.

15:44 Inutile dire che nell’attuale posizione, a gioco corretto, il Bianco perderà ancor più materiale rispetto al solo Cavallo. Ce n’è per parecchio. Carlsen, ovviamente, non forza i propri tempi.

15:43 Quello che ha pensato chiunque.

15:41 Nepomniachtchi è di nuovo sparito dalla scacchiera, Carlsen resta da solo a pensare in questa posizione del tutto persa.

15:39 25… Dh3+ 26. Rg1.

15:37 24. gxf4 Dxg4+ 25. Rf1.

15:35 Carlsen ovviamente gioce 23… dxe3. Ora il Campionato del Mondo è praticamente suo.

15:33 Errore ancora più assurdo di quello della nona di Nepo che chiude il match. 23. g3 perde materiale. Il Cavallo, per la precisione.

15:30 Rivediamo la davvero ottima mossa trovata da Carlsen, giocata anche piuttosto velocemente a conferma del fatto che ha speso energie valide per trovarla.

15:27 I pensieri di Nepo.

15:24 22… Tf4. Carlsen ora ci mette la pressione sull’ala di Re. In sostanza è riuscito, lentamente, a volgere la situazione in proprio favore, anche se rimane a favore dello sfidante il cavallo in e3 capace di molte cose.

15:23 Sceglie forse l’unica reale opzione il Bianco, 22. Dc2.

15:20 Adesso va in pressione Carlsen, 21… Te4. L’occhio umano preferisce la posizione del Nero, anche se viene definita pari in termini di motori. Il problema è che, per Nepomniachtchi, ora è sua la necessità di tenere in piedi la difesa.

15:19 20… exd4 21. exd5. Questa è una scelta particolare di Nepomniachtchi, che non scambia, ma cattura di pedone in d5.

15:17 Una cosa è chiara: Carlsen cambierà un pedone al centro, pena grossi guai in chiave posizionale e di materiale. Ma quale?

15:15 Il cerimoniale della prima mossa simbolica (era 1. d4, poi ritirata da Nepomniachtchi per giocare quella vera)

The ceremonial first move of Game 11 was made by Adi Mishra, the ambassador of @Algorand, the official blockchain partner of the FIDE World Championship. #CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/P3rAYQKsKR — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 10, 2021

15:12 Per il norvegese finora tutto appare sotto controllo. Resta da capire se accetterà la semplice patta oppure vorrà un controgioco per porre fine subito alla contesa (per subito intendiamo oggi, venerdì, il che potrebbe voler anche dire un subito lungo quattro ore ulteriori…)

15:09 Scocca l’ora per le prossime 20 mosse di Carlsen.

15:07 20. d4. Il centro diventa più che mai tema di lotta.

15:06 19… d5.

15:05 18… Cxg4 19. hxg4. Nepomniachtchi ha un’ora e 22 minuti, anche se non possiamo certo definire l’ora e 3 di Carlsen “problema di tempo” reale.

15:04 Anche se sono tante le mosse che darebbero posizione non problematica a Carlsen, certamente il cambio dei Cavalli non lo svantaggerebbe. Quel che invece può svantaggiarlo è il tempo: un’ora e 3 minuti a disposizione.

15:01 La posizione.

BREAKING: @FIDE_chess confirms the World Rapid and Blitz will take place in Poland, on the originally scheduled dates. Game on!@chesscom #CarlsenNepo — Mike Klein (@ChessMike) December 10, 2021

14:59 18. Chg4 Si realizza l’idea di Nepo.

14:57 17… Td8 è stata giocata.

14:55 Adesso Carlsen può manovrare sull’ottava traversa con la Torre a8 oppure cercare di attivare di più il Cavallo in e7.

14:52 Giri: “Il Bianco sta cercando di tirar fuori qualcosa dal nulla”.

14:50 17. Ch2. Continuano le manovre di Nepomniachtchi.

14:47 Posizione del Nero sostanzialmente impossibile da sfondare allo stato attuale. Saprà Nepomniachtchi tirar fuori qualche coniglio dal cilindro o vedremo una patta? Ricordiamo che, in quest’ultimo caso, il match si allungherà ulteriormente con la dodicesima partita di scena domani.

14:45 16… Dd7 per Carlsen.

14:44 16. h3 per Nepomniachtchi.

14:42 Arriva una notizia dell’ultima ora: i Mondiali blitz e rapid hanno una nuova sede. Dopo che Nur-Sultan era stata costretta, per le questioni di Covid-19, a dare forfait, sarà Varsavia, in Polonia, a ospitare l’evento che si terrà negli ultimi giorni di dicembre.

14:39 Molti osservatori non fanno a meno di notare come, per il momento, questa non sia proprio la situazione che voleva Nepomniachtchi, mentre Carlsen gioca 15… Ce7.

14:36 15.Tad1. Una certa cautela mostrata da Nepo, che vuole giocare sul centro.

14:33 Giri: “Vedremo tra poco quanto Ian vorrà spingere”.

“I think we’ll soon find out how much Ian wants to push it” says Giri, since he feels the game could naturally fizzle out into a draw soon: https://t.co/0bBV4EbDPd #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/Lq9KVsyh8J — chess24.com (@chess24com) December 10, 2021



14:31 Per qualche secondo…

14:28 14… b6 è proprio la scelta del Campione del Mondo in carica.

14:27 b6 (rafforzamento della catena di pedoni) o Ce7 (manovra) le mosse dichiarate più utili per Carlsen dai motori.

14:24 “Magnus Carlsen non ha paura degli umani. Ha paura dei motori”.

“Magnus is not afraid of humans, he is afraid of engines.” – @AnishGiri (who else!)#CarlsenNepo — Hemant Brar (@Cricquest) December 10, 2021

14:21 12… Ae6 13. Axe6 Txe6 14. Db3.

14:18 La situazione attuale.

#CarlsenNepo 2021 World Chess Championship G11: However, #Magnus, again true to form, picks a different continuation with 11. … Re8 and we go off in a different, though still trodden, direction. #Nepo with 12. a4. Via @ChessBase. pic.twitter.com/0PtTqZ4rAl — @chessnotes (@chessnotes) December 10, 2021

14:14 Interessante 12. a4. Giri usa proprio questo termine per definire la partita, che al momento è “lenta”, ma solo perché ciò è nello spirito del seguito utilizzato dai due. Il che non vuol dire che non ponga quesiti di vario genere.

14:12 11… Te1. Tempo simile per i due, un’ora e 39 minuti a disposizione fino alla quarantesima.

14:11 E alla fine Carlsen accetta il cambio degli Alfieri, 10… Axe3 11. Cxe3.

14:09 L’idea proposta alla decima (Ae3) da Nepomniachtchi è totalmente nuova nella teoria delle aperture, ed è anche per questo che Carlsen sta cercando di comprendere al meglio gli sviluppi della posizione.

14:06 Altra mossa che certo non danneggia niente, anzi denota eventuale accettazione della parte aggressiva della partita, è 10… a4.

14:03 La riflessione del campione in carica.

14:00 9. Cc2 è stata oggetto di una riflessione di 18 minuti di Nepomniachtchi, che ne ha utilizzati 20 e un secondo nel complesso. Carlsen sta ora superando i 10.

13:57 9… O-O 10. Ae3. L’arrocco corto viene seguito da una ben più che umana scelta di utilizzare l’Alfiere come elemento importante. Per quanto il Nero possa accettare lo scambio senza troppi rischi, si tratterebbe comunque di una maniera di dare importanza ai pezzi leggeri del Bianco.

13:56 Gioca invece un po’ più di manovra Nepomniachtchi, 9. Cc2.

13:55 Lasciando da parte questa serie di tweet che, comunque, fa indubbiamente piacere vedere, concentriamoci sulla situazione effettiva e sulle possibili continuazioni del Bianco, che ha in Cb5 un’alternativa valida in termini di attività dei pezzi.

13:53 Il team di chess.com procede sulla linea scherzosa in merito all’Italiana.

13:50 Se è vero che l’Italiana intesa come 3. Ac4 ha avuto due apparizioni nel 2016, è altrettanto vero che la terza mossa del Nero, 3. Cf6, a livello di match mondiale non si verificava, pensate, dal 1892.

13:47 Questa l’attuale posizione quando è Nepomniachtchi che sta pensando.

#CarlsenNepo

Nepomniachtchi is down 3 games with only 4 games to go, so winning with the white pieces is pretty much a must today. Curiously enough, I can find their opening position after 8 moves only a single time in my database (Saric-Yankelevich 2020). pic.twitter.com/tXVS0vh6YQ — Markus Bindig ???????????????????????? (@Bitmap1337) December 10, 2021

13:44 Il nome di “Giuoco Pianissimo” fu dato alla variante con d3 del Bianco da Adolf Anderssen, valente scacchista di metà ‘800 i cui contributi sono ricordati ancor oggi, essendo egli stato uno dei migliori, se non a un certo punto il migliore, della sua epoca fino alla comparsa di uno dei personaggi più discussi della storia, Paul Morphy.

13:41 Le ultime apparizioni dell’Italiana in un match mondiale risalgono al 2016, quando Carlsen sfidava Karjakin. La giocò il norvegese in tutte e due le occasioni considerate.

13:39 8. h6 è stata giocata, è la continuazione di Yankelevich nella partita da lui persa.

13:38 Quel che dicevamo prima in merito a Twitter che ha perso definitivamente il contegno.

13:36 Ci sono un paio di partite di alto livello con la variante giocata da 6… a5 ad ora, la Volokitin-Rakotomaharo giocata al recente Memorial Tal e la Saric-Yankelevich dello Skalica Open Masters 2020.

13:35 8. Ca3 Dal momento che l’originale Partita Italiana si chiamava Giuoco Piano, questa variante ha un nome adeguato: Giuoco Pianissimo.

13:34 6… a5 7. Te1 Aa7.

13:33 Il mondo di Twitter ha già perso definitivamente la testa. Intanto 5… d6 6. O-O

13:32 3… Cf6 4. d3 Ac5 5. c3

13:31 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ac4 E finalmente appare l’Italiana! Alias Giuoco Piano.

13:30 Vestito scuro per i due contendenti, pronti a iniziare.

13:27 Tutti presenti in sala di gioco, l’attesa è per i contendenti.

13:24 Abbiamo forse le prove di un Magnus Carlsen dotato di doppio corpo?

13:21 L’arrivo di Nepomniachtchi.

The arrival of the challenger. #CarlsenNepo Game 11 is about to start. What are your expectations from today? pic.twitter.com/5R6qgeQRcw — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 10, 2021

13:18 Intanto lo spirito del Natale arriva anche a Dubai…

Grandmaster Nils Grandelius is the guest on today’s Oslo broadcast for Game 11. Christmas spirit is in the air! Tune in here: https://t.co/95hMInBd7Y #CarlsenNepo #FIDEMatch2021 #c24live pic.twitter.com/3ewy3Yccuf — chess24.com (@chess24com) December 10, 2021

13:15 In questi giorni è stato organizzato anche un torneo parallelo, la Sheikh Hamdan Bin Rashid Cup. Vincitori ne sono risultati il russo Vladimir Fedoseev e l’emiratino Abdul Rahman Saleh Salem.

13:12 Nepomniachtchi, in caso di conclusione anticipata del match, sarebbe il secondo a non riuscire a portare agli spareggi Carlsen. Il primo è stato Vishy Anand, sia nel 2013 che nel 2014, quando il norvegese gli tolse e poi riconfermò il titolo mondiale.

13:09 Quattro volte Nepomniachtchi ha aperto con 1. e4, quattro volte è arrivata la Partita Spagnola. L’unica 1. c4 (apertura Inglese) si è rivelata essere il boomerang che (non per colpa dell’apertura in quanto tale, ma della ventisettesima mossa) ha dato una distanza enorme e quasi certamente definitiva a Carlsen.

13:06 Judit Polgar, la più forte donna mai esistita negli scacchi, si mostra invece con la voglia di vedere un altro po’ di match, parteggiando sostanzialmente per almeno un, se non totale, mezzo recupero di Nepomniachtchi.

Game 11

As the lover of this beautiful game, I am saying “Go, Ian, go!”

Don’t hide your skills anymore!

Let’s have a great and exciting game of chess! ❤ Join us on @chess24com coverage ????https://t.co/R7cz0ZjCLV#CarlsenNepo #FIDEMatch2021 pic.twitter.com/SsAbVU41hk — Judit Polgar (@GMJuditPolgar) December 10, 2021

13:03 La situazione è ben nota: qualora Carlsen vincesse si terrebbe lo scettro di Campione del Mondo, salendo sullo stesso piano, in termini di difese consecutive di successo, di Emanuel Lasker e, per certa misura, di Garry Kasparov (che però vinse quinto e sesto titolo sotto l’egida PCA, dal momento che c’era stata la spaccatura con la FIDE; anche Lasker, del resto, le sue vittorie le ebbe in epoca pre-FIDE, anche in questo caso sei).

13:00 Bentrovati a tutti per quest’undicesima DIRETTA LIVE del match mondiale tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. Si ritorna in scena a Dubai, forse per l’ultima volta o forse no.

Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alla DIRETTA LIVE dell’undicesima partita a cadenza classica, potenzialmente decisiva, valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021. Per Magnus Carlsen c’è un vantaggio di 6.5-3.5 su Ian Nepomniachtchi.

Primo match point. Ove Carlsen dovesse vincere, si laureerebbe Campione del Mondo per la quinta volta senza bisogno di dover disputare le ultime tre partite, che in tal modo verrebbero tolte dal calendario con anticipo della cerimonia di chiusura.

Le scelte di Nepomniachtchi in apertura. Il russo, che avrà il Bianco, aprirà verosimilmente con 1. e4 o 1. c4, dal momento che non è un estimatore di 1. d4 quando si tratta di cominciare. L’Inglese ha già portato a una partita interessante, stroncata però dall’ormai celebre (al contrario) 27. c5 che l’ha portato per venti minuti abbondanti a scomparire dalla scacchiera. Potremmo vedere qualche variazione sul tema.

Lotta. Potenzialmente è ancora possibile, dal momento che ci sono ancora quattro punti teoricamente da distribuire. Non è però mai successo che un tale margine sia stato rimontato nelle ultime partite, e quando ci sono stati recuperi, questi si sono avuti a inizio o metà (quasi) match, nelle occasioni considerate. E Carlsen ha un ultimo obiettivo: andare in attivo in classico anche con “Nepo”.

Alle ore 13:30 prenderà il via l’undicesima partita del match Carlsen-Nepomniachtchi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: FIDE / Eric Rosen