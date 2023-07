LIVE Biathlon, Staffetta Oestersund 2021 in DIRETTA: domina la Norvegia! Francia e Russia sul podio. Italia, troppi errori: ottava

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.30: L’appuntamento è per domani con l’inseguimento maschile e la staffetta femminile. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio

16.28: La Norvegia conferma il pronostico e vince senza troppi problemi, la Francia è seconda nonostante gli errori Jacquelin, terzo posto per una Russia che ha perso qualcosa nel finale con Latypov. Nell’Italia bene Giacomel e Hofer, frazione non ottimale di Bormolini con quattro errori e da dimenticare per Windisch che ha gettato al vento il quinto posto più che probabile

16.27: La Svizzera e la Romania completano la top ten

16.26: L’Ucraina chiude al quinto posto, Bielorussia sesta, Svezia in rimonta al settimo posto grazie a Samuelsson che supera in volata un disastroso Windisch che chiude ottavo.

16.25: La Russia chiude al terzo posto, Germania quarta

16.24: La Norvegia vince la prima staffetta della stagione, Francia seconda

16.22: Al km 28.8 Norvegia, Francia a 20″, Russia a 53″, Germania a 1’07”, Ucraina a 1’27”

16.21: L’Italia è settima all’uscita dal poligono, troppi errori per la squadra azzurra che deve cambiare marcia al poligono. La costante di queste prime tappe sono i troppi errori al tiro

16.19: Dopo l’ultimo poligono Norvegia prima, Francia seconda a 20″, Russia a 49″. Due giri di penalità per Windisch, disastroso al poligono

16.18: Due ricariche per Christiansen che riparte e va a vincere perchè la Russia commette tre errori, non sbaglia la Francia che è seconda, gira la Russia

16.17: Al km 27.1 Norvegia avanti, Russia a 15″, Francia a 41″. Ultimo poligono

16.16: L’Italia rientra sull’Ucraina al km 26.3

16.14: Al km 26.3 Norvegia avanti, Russia a 15″, Francia a 43″

16.11: Una ricarica per la Norvegia, una ricarica per la Russia che è seconda a 15″, la Francia non sbaglia ed è terza a 46″, la Germania non sbaglia ed è quarta a 1’09”, due ricariche per l’Ucraina che è quinta a 1’33”, tre ricariche per Windisch sesto a 1’40”

16.10: Al km 24.6 Norvegia, Russia a 16″, Francia a 50″, Germania, Italia, Ucraina a 1’18”. Settimo poligono

16.09: Al km 23.8 Norvegia con Christiansen, Russia con Latypov a 18″, Francia con Fillon Maillet a 49″, Germania con Nawrath, Italia e Ucraina con Dudchenko a 1’17”

16.06: Al terzo cambio Norvegia avanti, Russia a 21″, Francia a 50″, Germania, Italia, Ucraina a 1’19”. Parte Windisch

16.05: Al km 22.1 Norvegia, Russia a 20″, Francia a 50″, Germania, Italia, Ucraina a 1’18”

16.04: Al km 21.3 Norvegia, Russia a 22″, Francia a 50″, Germania, Italia, Ucraina 1’18”

15.59: J. Boe velocissimo e preciso, non sbaglia la Russia ed è seconda a 21″, un giro per l’Ucraina, una ricarica per la Francia, terza a 54″, Hofer non sbaglia e l’Italia è quinta, Ucraina a 1’06”, Italia a 1’15”, Germania a 1’20”

15.58: Al km 19.6 Norvegia davanti, Ucraina a 18″, Russia a 22″, Francia a 48″, Germania e Italia a 1’12”. Sesto poligono

15.56: Al km 18.8 J. Boe in testa, Ucraina a 15″, Russia a 21″, Francia a 46″, Germania e Italia a 1’08”

15.53: Dopo il quinto poligono Norvegia non sbaglia e riparte in testa, bene l’Ucraina senza errori a 7″, Russia a 18″, due errori di Hofer che perde tantissimo tempo, l’Austria salta. Azzurri a 1′ dalla testa

15.52: Al km 17.1 Norvegia, Ucraina a 18″, Russia a 24″, Francia, Austria, Germania, Italia a 44″. Quinto poligono

15.50: Al km 16.3 Norvegia con J. Boe, Ucraina a 14″, Russia a 24″, Francia, Austria, Germania, Italia a 41″

15.45: Al secondo cambio, metà gara Norvegia davanti, Ucraina a 4″, Russia a 20″, Italia, Austria, Francia, Germania a 31″

15.43: Al km 13.8 Norvegia, Ucraina a 10″, Russia a 23″, Francia, Austria, Germania e Italia a 30″

15.42: GRANDE GIACOMEL! Non sbaglia e l’italia è quinta a 24″. Norvegia in testa, Ucraina a 9″, Austria a 21″, Russia a 22″, Germania a 30″, Francia con altri due errori a 32″

15.40: Russia davanti al quarto poligono

15:35: La Russia esce prima dal poligono, a 3” la Norvegia, a 7” la Germania. A 22” l’Italia con una ricarica a 28” la Francia con tre ricariche

15.33: Al km 9.6 Jacquelin alza il ritmo e prende un piccolo vantaggio su Norvegia, Germania e Russia. Terzo poligono

15.31: Al km 8.8 davanti Norvegia, Francia, Germania e Russia. Da dietro gli azzurri recuperano 15”

15.28: Al primo cambio Norvegia e Germania davanti, assieme alla Francia che ha recuperato. Russia è Republica Ceca a 14”. Italia decima a 33”

15.23: La Norvegia non sbaglia ed esce in testa anche dal secondo poligono, assieme alla Germania. Due ricariche per la Francia che è a 9” e anche per l’Italia che è a 29”

15.21: Al km 4.6 Norvegia davanti, a seguire Germania, Russia, Francia, Republica Ceca. Italia a 15”

15.17: La Norvegia esce in testa senza errori dal primo poligono, davanti alla Germania e Russia. Due ricariche per l’Italia con 15” di ritardo

15.15: Francia, Norvegia e Svezia davanti all’ingresso del primo poligono

15.13: Norvegia al comando al km 1.3. Italia decima

15.10: Partita la gara

15.08: Le squadre al via: Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Russia, Italia, Austria, Ucraina, Sloveniua, Repubblica Ceca, Finlandia, Bielorussia, Svizzera, Canada, Usa, Slovacchia, Giappone, Lituania, Estonia, Bulgaria, Romania, Belgio, Kazakhstan, Lettonia, Polonia, Moldova e Cina

15.06: Tra le squadre favorite per il podio anche la Svezia, guidata da Samuelsson che ha vinto entrambe le sprint disputate a Oestersund

15.04: Spetterà a Thomas Bormolini dare il via alle danze e seguirà Tommaso Giacomel. Il giovane azzurro ha ottenuto nella sprint il miglior piazzamento in Coppa del Mondo in carriera (25° posto) e vuole dare un importante contributo alla staffetta. A completare il quadro Hofer e Dominik Windisch

15.02: L’Italia può essere una delle outsider di lusso: il settimo posto di Lukas Hofer nella prova sui due poligoni di due giorni fa ha dato fiducia alla compagine del Bel Paese. L’altoatesino ha trovato un’ottima velocità di esecuzione nelle serie di tiro e la condizione fisica è in crescendo

14.59: Attenzione, come detto, alla Francia. Fabien Claude Emilien Jacquelin, Simon Desthieux e Quentin Fillon Maillet sono atleti che hanno un altissimo potenziale e il secondo e terzo posto di Jacquelin e di Fillon Maillet nella sprint lo stanno a dimostrare

14.56: Favorite d’obbligo per questa gara Norvegia e Francia. Come al solito, il Team Norge può schierare un quartetto da far tremare i polsi, anche se le prestazioni di questo inizio di stagione sono state finora meno impressionati. Saranno Sturla Holm Laegreid, i fratelli Tarjei e Johannes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen a comporre il quartetto norvegese

14.53: Sulle nevi di Oestersund (Svezia) assisteremo a una prova a squadre decisamente interessante e dall’esito incerto

14.50: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon

Foto: LaPresse