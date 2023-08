Il 2021 in qualche modo è stato messo alle spalle. Ora per il tiro a volo internazionale è tempo di ripartire. Pedane e piattelli attendono il ritorno dei migliori interpreti di trap e skeet in un 2022 che vuole essere l’anno definitivo della ripartenza: ma come sarà strutturato il calendario dell’anno prossimo? Andiamo a scoprirlo.

Calendario tiro a volo 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano i Mondiali di inizio ottobre

07/02-18/02: Coppa del Mondo tiro a volo – Rabat (Marocco)

08/03-19/03: Coppa del Mondo tiro a volo – Nicosia (Cipro)

27/03-07/04: Coppa del Mondo tiro a volo – Lima (Perù)

19/04-30/04: Coppa del Mondo tiro a volo – Lonato del Garda (Italia)

09/05-20/05 Coppa del Mondo Juniores tiro a segno e tiro a volo – Suhl (Germania)

27/05-09/06 Coppa del Mondo tiro a volo e tiro a segno – Baku (Azerbaijan)

09/07-22/07 Coppa del Mondo tiro a volo e tiro a segno – Changwon (Corea del Sud)

15/08-30/08 Europei tiro a volo e tiro a segno a fuoco 25/50/300m – Ignatovo, Regione di Mosca (Russia)

27/09-10/10 Mondiali tiro a volo – Osijek (Croazia)

Un calendario quindi molto denso con sei appuntamenti di Coppa del Mondo dedicati ai senior (fra qui quello di Lonato del Garda), oltre a quello per gli juniores, a cui aggiungere i consueti Europei e i Mondiali: il tiro a volo vuole tornare a essere protagonista a pieno nel 2022.

Foto: FITAV