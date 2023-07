Basket, Serie A Femminile 2021-2022: Costa Masnaga corsara in Toscana, battuto a domicilio Empoli

La Limonta Costa Masnaga si aggiudica l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A di basket femminile. Le lombarde battono in trasferta l’USE Scotti Rosa Empoli per 59-74, grazie ad un break nel terzo quarto (10-22 il parziale) che ha stroncato ogni possibile tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa dopo un primo tempo equilibrato. Costa Masnaga sale così a quota 6 punti in terzultima posizione, mentre le toscane rimangono il fanalino di coda con un solo successo in undici turni. Per la squadra di coach Seletti ben 19 punti di Jablonowski e 18 di Allievi, mentre chiudono in doppia cifra anche Sperafico con 15 punti e Matilde Villa con 12 punti. Ad Empoli non bastano i 22 punti di Williams ed i 12 di Rembiszewska.

Primo quarto di perfetto equilibrio, con le due sfidanti che rispondono colpo su colpo: dopo 5′ è 6-6. Le padrone di casa riescono ad andare sul +6 poco dopo con Rembiszewska e Williams (12-6). Due liberi di Matilde Villa ed un canestro di Jablonowski consentono alle ospiti di ritornare a -2 con 1’19” da giocare nel quarto (14-12), con la tripla di Rembiszewska che rimanda Costa Masnaga a -5 (17-12) primo che i due liberi della giovane play azzurra fissino il punteggio sul 17-14 alla prima sirena. Secondo quarto che si apre con 4 punti consecutivi di Williams che valgono il +7 Empoli (21-14). Le toscane sembrano giocare meglio in questo frangente, trovando più facilmente la via del canestro rispetto alle ospiti lombarde. Sperafico realizza i due punti che valgono il -3 Costa Masnaga (27-24), ma Ravelli trova la bomba del nuovo +6 (30-24, -5’23”). Sei punti consecutivi realizzati da Caloro e Allievi rimettono tutto in discussione (30-30), ma Empoli trova l’uno-due per rimettere la testa avanti (34-30). La tripla di Sperafico vale il -3 Costa Masnaga alla sirena di fine primo tempo (38-35).

Nel terzo quarto, dopo un inizio in parità (40-40), la squadra di coach Seletti piazza un break di 5-0 con cui vola nel punteggio lasciando al palo le padrone di casa (44-53). Manetti trova il canestro del -5 (48-53), ma ancora Sperafico piazza quattro punti consecutivi (una bomba ed un libero) fissando così il punteggio sul 48-57 dopo 30′. Ultimo quarto con Costa Masnaga che raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio con Jablonowski (53-63), mentre Empoli cerca le ultime forze per provare a ricucire lo strappo fino al -6 (57-63). Ma non basta perché le avversarie riescono a gestire il margine di sicurezza accumulato nel parziale precedente, chiudendo sopra di 15 lunghezze alla sirena finale ed aggiudicandosi così il match.

IL TABELLINO DEL MATCH

USE SCOTTI ROSA EMPOLI – LIMONTA COSTA MASNAGA 59-74 (17-14, 21-21, 10-22, 11-17)

Empoli: Jeune 4, Ruffini, Stoichkova 2, Baldelli 5, Williams 22, Ravelli 5, Manetti 2, Narviciute, Rembiszewska 12, Bocchetti 7.

Costa Masnaga: Sperafico 15, Villa E. 3, Villa M .12, Osazuwa, Caloro 3, Balossi, Jablonoski 19, Allievi 18, Bernardi, Vaughn 4.

Credit: Ciamillo