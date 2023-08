ATP Cup 2022, la prima giornata: si inizia a mezzanotte, piatto forte Tsitsipas-Hurkacz

Il tennis torna subito in primissima linea. Mentre in Italia staremo brindando all’anno nuovo, a Sydney si imbracceranno le racchette per l’inizio dell’ATP Cup, arrivata alla terza edizione. Fra poche ore comincerà la caccia alla Russia, vincitrice lo scorso anno in finale sull’Italia ma che quest’anno si presenta con una squadra assai corta a causa delle positività al Covid.

In concomitanza con la nostra mezzanotte, il 2022 con le sfide tra Cile e Spagna, valida per il gruppo A, e quella tra Argentina e Georgia, per il gruppo D. Partite entrambe abbastanza decise sulla carta: gli iberici hanno una squadra più lunga e di talento rispetto ai sudamericani, che baseranno le loro possibilità sul rendimento di Cristian Garin, ma bisogna monitorare le condizioni di Roberto Bautista Agut dopo la positività del suo allenatore Daniel Gimeno Traver.

In contemporanea, come già menzionato, c’è l’albiceleste guidata da Diego Schwartzman: il match con Nikoloz Basilashvili promette bene, ma i georgiani non possono affidarsi soltanto a lui per poter strappare un insperato successo: speranze riposte in Aleksandre Metreveli, impegnato sia nel primo singolare con Federico Delbonis che in doppio.

Nella mattinata italiana ci saranno anche le altre due partite della prima giornata. Tornando al girone A, la Serbia, orfana di Novak Djokovic, incrocerà le armi con la Norvegia di Casper Ruud, che rimane l’unico top 10 presente in questa sfida. Per la soluzione del rebus tra queste due squadre, è molto probabile che servirà il match di doppio, ma la Serbia appare favorita anche senza il numero 1 al mondo.

In contemporanea, il match tra Grecia e Polonia. In pratica, Stefanos Tsitsipas contro Hubert Hurkacz: ci viene immediatamente regalato un match tra due dei primi della classe, che sarà il picco più alto del pomeriggio australiano; su chi sia il vero favorito tra le due nazionali europee, la bilancia pende leggermente verso la nazione battente bandiera biancorossa.

Foto: LaPresse