WTA Linz 2021: Raducanu sorpresa dalla Wang, Halep sfida Paolini ai quarti

Delineati i quarti di finale del torneo WTA di Linz, sul cemento austriaco; e non ci sarà la prima testa di serie del tabellone Emma Raducanu, che scivola contro la cinese Xinyu Wang, numero 106 del mondo. Dopo aver perso malamente la prima frazione, la vincitrice dell’US Open riesce a rimettersi in carreggiata per poi arrendersi dopo più di due ore e mezza di partita.

Risponde presente invece Simona Halep, seconda favorita del seeding, che si staglia come prossima avversaria di Jasmine Paolini. La rumena si complica la vita da sopra 4-0 e servizio nella prima frazione con Aliaksandra Sasnovich, vinta poi in volata, per poi chiudere in maniera più agevole la partita. Molto bene l’americana Danielle Collins, numero 3, che lascia solo tre giochi a Greetje Minnen: per lei ci sarà l’altra belga Alison Van Uytvanck.

Vince in rimonta Veronika Kudermetova: la russa si ritrova sotto di un set nel derby con l’ucraina Kalinina, ma dopo aver vinto la seconda frazione sbaglia poco o nulla. La prossima avversaria è Jaqueline Cristian, che approfitta del ritiro di Rebecca Peterson. Nella parte alta invece sarà Alison Riske a sfidare la Wang, battendo Alizé Cornet con un doppio 6-4.

WTA LINZ 2021, RISULTATI 9 NOVEMBRE

A. Riske b. A. Cornet 6-4 6-4

A. Van Uytvanck b. L. Tsurenko 6-0 6-3

J. A. Cristian b. R. Peterson 5-2 RIT.

D. Collins b. G. Minnen 6-1 6-2

J. Paolini b. S. Zheng 6-1 2-6 6-4

S. Halep b. A. Sasnovich 7-5 6-3

Xin. Wang b. E. Raducanu 1-6 7-6 7-5

V. Kudermetova b. A. Kalinina 4-6 6-4 6-2

Foto: LaPresse