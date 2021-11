NextGen ATP Finals, momento difficile per Lorenzo Musetti: problemi di respirazione, MTO e allarme rientrato

Momento di estrema difficoltà per Lorenzo Musetti nel suo match di debutto nell’ATP NextGen Finals di scena a Milano. Il tennista di Carrara è sotto di due set contro l’argentino Sebastian Baez, numero 111 del mondo, e al termine della seconda frazione ha dovuto ricorrere anche al Medical Time Out.

Non un problema fisico per il giovane atleta di Carrara, ma difficoltà di respirazione che lo hanno costretto a chiedere l’aiuto di chi di dovere. Stesosi a terra, il numero 63 al mondo ha poi richiesto un massaggio al torace, facendo segno di non riuscire a respirare al meglio.

Dopo l’MTO, Musetti è regolarmente tornato in campo per la terza frazione. Un problema che sembra dettato più dal nervosismo e dalla tensione, più che da qualche infortunio, che farebbe il paio con il brutto momento passato dal post Roland Garros e proseguito fino a poche settimane fa. Lorenzo in questo momento è avanti 2-1 nella terza frazione.

Foto: LaPresse