WTA Linz 2021, Jasmine Paolini rimontata e battuta da Simona Halep ai quarti

I quarti di finale del torneo WTA Courmayeur 2021 di tennis (di categoria WTA 250), ovvero l’Upper Austria Ladies Linz, proseguito sul cemento indoor austriaco, ha visto l’eliminazione di Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, che è stata rimontata e battuta dalla romena Simona Halep, che si è imposta per 4-6 7-5 6-0 in due ore e quattordici minuti.

Nel primo set l’azzurra parte forte, salendo sul 3-0 non pesante grazie ad un parziale di 12 punti a 2. La romena resta attaccata all’avversaria e non ci sono altre palle break. Nel nono game l’azzurra va a servire per il set ma subisce il controbreak, però non si disunisce e trova lo strappo decisivo che le vale il 6-4 dopo 43 minuti.

Nella seconda frazione ci sono quattro break, due per parte, nei primi cinque giochi: l’equilibrio non si spezza, anche se Paolini deve annullare due break point alla romena nel nono gioco. Da quel momento però Halep vince dodici dei tredici punti seguenti e chiude 7-5 dopo 53 minuti.

La partita decisiva si apre con l’azzurra che si fa rimontare dal 40-0 e subisce il break in avvio, poi al termine di un infinito terzo game l’azzurra sale sul 3-0 pesante. Stesso copione nel quinto gioco, così la romena vola sul 5-0 e chiude 6-0 dopo 38 minuti.

Le statistiche indicano come Halep vinca 13 punti in più dell’avversaria, 100 contro 87, ma soprattutto come si procuri più palle break, dato che ne converte 7 su 16, riuscendo invece a cancellarne 4 delle 8 concesse. Per Halep in semifinale la vincente di Cristian-Kudermetova.

