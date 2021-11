WTA Finals 2021, Paula Badosa batte Maria Sakkari e vola in semifinale

Un rullo compressore. La spagnola Paula Badosa (n.10 del mondo) ha concesso il bis nel secondo incontro del Gruppo A delle WTA Finals 2021 a Guadalajara (Messico). L’iberica, con il peso dei suoi colpi, ha piegato anche la coriacea Maria Sakkari (n.6 del ranking) per 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 6 minuti di partita. Un risultato che consente alla vincitrice del torneo di Indian Wells di quest’anno di dar seguito al suo momento d’oro e di staccare il biglietto per le semifinali.

Nel primo set l’avvio è di marca spagnola. Badosa tesse la sua tela da fondo e, dopo aver mancato due chance break nel quarto gioco, concretizza senza lasciare neanche un punto alla greca nel sesto. La reazione d’orgoglio di Maria però non si fa attendere e quando l’iberica si trova a servire per il parziale subisce il contro-break. Si va al tie-break e la n.10 del mondo è abile a mettersi fin da subito in una condizione di vantaggio, essendo a tratti devastante in risposta. E così sul 7-4 che cala il sipario.

Nel secondo set si segue un po’ lo stesso spartito del precedente. L’iberica è la prima a creare uno strappo nel terzo game, salvando due palle dell’immediato contro-break e vanificandone ben sei per il doppio vantaggio. Il braccio trema nell’ottavo gioco e il pari si tramuta in realtà (4-4). Paula però riesca a riprendersi immediatamente e nello ‘scambio di cortesie’ va a servire nuovamente per il match e chiude sul 6-4.

Una partita nella quale l’iberica ha ottenuto tanto dal servizio, come testimoniato dai 10 ace totali. Il 68% di prime messe in campo parla chiaro da cui ha raccolto il 71% dei punti.

