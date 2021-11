Next Gen ATP Finals 2021, Carlos Alcaraz regola in tre set Sebastian Korda e conquista il torneo

La finale tanto attesa alle Next Gen ATP Finals 2021 di tennis regala l’esito annunciato alla vigilia: a Milano lo spagnolo Carlos Alcaraz regola in tre set lo statunitense Sebastian Korda e conquista il torneo. Lo spagnolo si impone con il punteggio di 4-3 (5) 4-2 4-2 in un’ora e ventisei minuti di gioco.

Nel primo set Alcaraz fatica in battuta ma riesce sempre a cavarsela, annullando tre palle break nel primo set ed altre due nel secondo. L’equilibrio non si spezza e così si va al tie break: lo spagnolo gira sul 4-2, va sotto 4-5, ma alla fine la spunta per 7-5 in 34 minuti.

Nel secondo parziale sono i servizi a dominare nei primi quattro giochi, poi nel quinto game Korda cede la battuta al punto decisivo e così Alcaraz può salire sul 3-2, chiudendo poi, col turno in battuta tenuto comodamente a quindici, sul 4-2 dopo 25 minuti.

La terza partita vede Alcaraz salvarsi al punto decisivo (dal 40-0) nel secondo gioco, poi però Korda va in difficoltà al servizio, cedendo la battuta a trenta. Lo spagnolo manca due championship point nel quinto game, ma al terzo l’iberico chiude sul 4-2 dopo 27 minuti.

Le statistiche dicono che l’iberico vince soltanto 6 punti in più dell’avversario, 62 contro 56, ma, soprattutto, cancella tutte le sei palle break concesse, infine a fare la differenza sono le sei palle break avute, delle quali due sono state sfruttate.

Foto: LaPresse