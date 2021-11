Wta Finals 2021, le otto giocatrici qualificate per Guadalajara

Prosegue il conto alla rovescia che ci poterà all’inizio delle AKRON WTA Finals di Guadalajara, in programma dal 10 al 17 novembre presso l’Estadio de Tenis Akron, come annunciato proprio dalla WTA lo scorso 20 settembre. Per la prima volta sarà il Messico sede di un evento così importante, che vedrà confrontarsi le migliori otto giocatrici e le migliori coppie dell’anno secondo la Porsche Race to the WTA Finals. La competizione avrebbe dovuto tenersi a Shenzhen (Cina), ma i problemi legati al Covid hanno suggerito un cambiamento di spartito.

Coronavirus che ha portato anche la n.1 del mondo Ashleigh Barty a non prendere parte a questa competizione. Una decisione in ragione delle restrizioni ancora vigenti nella sua terra. “Vorrei far sapere a tutti che non sarò in gara in alcun altro evento nel 2021, comprese le WTA Finals in Messico. Si è trattato di una decisione difficile, ma devo dare la priorità al mio corpo e al mio recupero dalla stagione 2021 e concentrarmi sull’avere la miglior preparazione possibile per l’estate australiana“, le sue parole.

Andiamo quindi a scoprire quali saranno le giocatrici a prendere parte al Master di fine anno:

ARYNA SABALENKA – La bielorussa si presenta alle WTA Finals di Guadalajara da n. 2 WTA e della Race e sarà la n.1 per l’assenza di Barty. Si tratta del secondo gettone per lei in questo torneo, anche se è la prima nel singolare. Il riferimento alla prima esperienza è al torneo di doppio in coppia con la belga Elise Mertens. Per la nativa di Minsk un 2021 caratterizzato dai titoli ad Abu Dhabi e a Madrid (primo titolo WTA 1000 della sua carriera). Da rimarcare la Finale raggiunta nel torneo di Stoccarda e le semifinali a Wimbledon, Montreal e US Open.

BARBORA KREJCIKOVA – Classe ’95 ceca aveva iniziato il suo 2021 al di fuori della top-50, ma poi la scalata è stata notevole. La finale nel WTA 1000 di Madrid, nonché i sigilli di Strasburgo, Praga e del Roland Garros su tutti (torneo nel quale si è permessa il lusso di battere Elina Svitolina, Cori Gauff e Maria Sakkari) le hanno consentito di spingersi fino alla posizione n.3 del mondo. Inoltre, Barbora sarà presente in tabellone anche nel doppio in coppia con Katerina Siniakova.

KAROLNA PLISKOVA – Per la tennista ceca si tratta della quinta partecipazione alle Finals ed è la più esperta del roster. Un’annata tra alti e bassi per Pliskova che ha dovuto mandar giù diverse eliminazioni al primo turno, ma che comunque ha disputato tre Finali (tutte perse): agli Internazionali d’Italia dove ha subito un pesantissimo 6-0 6-0 da parte di Iga Swiatek, a Wimbledon (ko in tre set da Ashleigh Barty) e a Montreal dove è stata l’azzurra Camila Giorgi a batterla. Che sia proprio il torneo in Messico l’occasione buona per vincere? Lo scopriremo.

MARIA SAKKARI – La Grecia non potrà contare solo su Stefanos Tsitsipas in chiave Master, ma c’è anche lei, protagonista di una stagione davvero notevole. Sakkari si è spinta alle semifinali nei WTA 500 come Abu Dhabi, Melbourne e Mosca, senza dimenticare i penultimi atti a Miami, al Roland Garros e agli US Open. Riscontri che le hanno permesso di scalare la graduatoria e di rientrare nella tanto ambita top-8.

IGA SWIATEK – La giocatrice polacca potrà fregiarsi del titolo di tennista più giovane, essendo una classe 2001. Swiatek si è guadagnata l’accesso a questo torneo grazie ai successi di Adelaide e di Roma, ma anche al raggiungimento degli ottavi in tutti e quattro gli Slam. A Parigi, nel caso specifico, sono stati i quarti di finale la sua ultima fermata, senza dimenticare la semifinale del WTA500 di Ostrava.

GARBINE MUGURUZA – Dopo quattro anni la spagnola tornerà in scena in questo torneo. Muguruza, forte delle Finali disputate a Melbourne e a Doha e dei titoli centrati a Dubai e Chicago, ha ripreso a scrivere il proprio spartito. Alla quarta partecipazione nelle Finals l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo e di migliorare quando seppe fare nel 2015 quando a Singapore fu fermate in semifinale.

PAULA BADOSA – L’altra spagnola della lista sarà proprio lei. Per Badosa un 2021 da raccontare ai nipotini. Giova ricordare che l’iberica a gennaio fosse nella posizione n.76 del ranking. La sua ascesa è stata impressionante e suggellata dalle vittorie a livello WTA a Belgrado e a Indian Wells, senza dimenticare le semifinali a Lione, Charleston e a Madrid, oltre ai quarti di finale a Parigi e a Cincinnati.

ANETT KONTAVEIT – L’ultima della lista è stata la nativa di Tallin che ha conquistato il pass per le Finals mettendo tanto fieno in cascina e approfittando dell’assenza di Barty. L’estone si è qualificata per la Finale del torneo di Melboure (atto conclusivo che non ha disputato), a Eastbourne (ko contro Jelena Ostapenko) e ha trionfato nei tornei di Cleveland, Ostrava, Mosca e di Cluj-Napoca. Riscontri che le hanno permesso di prevalere nella ‘volata’ per la qualificazione nei confronti della tunisina Ons Jabeur, presente in Messico in qualità di riserva.

