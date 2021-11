Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile: programma, orario, tv, streaming

Dopo il nono successo consecutivo in Serie A, per la Juventus femminile è già tempo di rigettarsi sulla Champions League 2021, per affrontare nuovamente le tedesche del Wolfsburg nella quarta giornata, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 all’Allianz.

Il match si svolgerà dunque questo giovedì, 18 novembre 2021, a partire dalle ore 18.45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva in streaming dalla piattaforma DAZN, disponibile per pc, smartphone, tablet e altre piattaforme dotate di connessione internet.

Guarda il Wolfsburg-Juventus live su DAZN

IL PROGRAMMA DELLA PARTITA:

Champions League calcio femminile 2021

Giovedì 18 novembre 2021

Ore 18.45

DOVE VEDERE WOLFSBURG-JUVENTUS IN STREAMING:

Sarà possibile guardare la sfida tra Wolfsburg e Juventus in esclusiva in streaming sulla piattaforma DAZN, ma non è escluso che possa essere trasmessa anche dal canale YouTube ufficiale dell’emittente.

Foto: Maurizio Valletta – Live Photo Sport