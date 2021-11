Italia-Uruguay, Test Match rugby 2021: programma, orario, tv, streaming

Terzo appuntamento nelle Autumn Nations Series per l’Italrugby, che sabato a Parma affronta l’Uruguay. Sfida conclusiva dei test match autunnali che hanno visto gli azzurri cedere ad All Blacks e Argentina e, dunque, chiamati a una vittoria convincente contro i sudamericani, sicuramente alla portata.

Si chiude a Parma contro l’Uruguay il primo trittico firmato Kieran Crowley per il rugby italiano e gli azzurri sono chiamati a vincere contro i sudamericani, formazione sicuramente alla portata dell’Italia. Uruguay, infatti, uscito nettamente sconfitto per 31-13 dall’Italia A ieri a Padova e, dunque, Garbisi e compagni hanno l’obbligo non solo di conquistare la prima vittoria di novembre, ma di farlo anche con un match convincente.

Italia che dopo i buoni segnali contro la Nuova Zelanda hanno mostrato preoccupanti passi indietro con l’Argentina. Difesa distratta e non avanzante, problemi gravi sui palloni alti e diverse touche perse sono stati i segnali più negativi della prestazione azzurra che con l’Uruguay dovranno cambiare registro per portare a casa una bella vittoria, fondamentale per ridare morale al gruppo in vista del prossimo 6 Nazioni.

Qui di seguito il programma completo di Italia-Uruguay, match valevole per le Autumn Nations Series. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Uno e su Cileo ed in streaming su SkyGo.OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-URUGUAY, TEST MATCH RUGBY: PROGRAMMA

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 14.00 Italia-Uruguay

ITALIA-URUGUAY, TEST MATCH RUGBY: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Uno (201), Cielo

DIRETTA STREAMING – SkyGo

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: Ettore Griffone – LPS