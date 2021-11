Volley, serie A1 femminile 2021-2021, 7° giornata. Novara sbanca Bergamo (0-3) e resta in scia di Conegliano

Un punticino recuperato a Conegliano e una vittoria convincente: la Igor Gorgonzola, Novara, nel giorno del super record delle venete, si prende qualche soddisfazione sbancando 3-0 Bergamo al termine di un match a senso unico e continuando la sua marcia alla rincorsa delle venete. Karakurt e Daalderop trascinano la squadra di Lavarini che commette qualche errore di troppo nella parte iniziale dei tre set ma poi prende il largo e vince senza problemi contro una Bergamo che non è riuscita ad esprimere tutto il potenziale mostrato nelle sfide precedenti.

Non c’è partita nel primo parziale. La squadra di Barbolini parte concentrata e non lascia scampo alla formazione di casa che perde progressivamente contatto e deve ben presto alzare bandiera bianca agli attacchi e ai servizi di Karakurt e Daalderop che regalano il 25-15 alla formazione piemontese.

Nel secondo set fa capolino l’equilibrio con Bergamo che riesce a tenere il ritmo delle ospiti fino all’8-8 prima e al 12-12 poi con l’errore di Daalderop (uno dei pochi fino a quel momento). Novara accelera e per la formazione di Giangrossi c’è poco da fare. La squadra piemontese scatta avanti 18-13 con un break di 6-1 e non si fa più avvicinare dalle padrone di casa vincendo 25-18.

In avvio di terzo set Bergamo passa in un baleno da 3-1 a 3-6 ma gli errori gratuiti di Novara tengono a galla le padrone di casa: 8-7. Bergamo, come nei set precedenti, perde contatto nella parte centrale del set (14-20) e lascia via libera alla Igor Gorgonzola che chiude il match con un attacco di sinistro di Karakurt: 25-20.

In casa Igor Gorgonzola Karakurt mette a segno 17 punti ed è top scorer della partita, 11 punti a testa per Washington e Daalderop e 10 per Bosetti. In casa Bergamo spiccano i 9 punti di Lanier.

Photo LiveMedia/Valerio Origo