Volley, la Lube tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Osmany Juantorena

Sospiro di sollievo per la Lube Civitanova campione d’Italia in carica. Nell’ultimo match di Superlega la squadra di Blengini è caduta in quattro set contro Trento, ma con una squadra fortemente rimaneggiata: erano difatti assenti sia Osmany Juantorena che Jiri Kovar a causa di alcuni problemi fisici che hanno ridotto enormemente la potenza di fuoco della squadra.

Lo schiacciatore cubano ma naturalizzato italiano non ha disputato il match contro il team che lo portò nel Bel Paese nel 2009 a causa di un dolore all’arco ascellare che aveva destato qualche preoccupazione. Il giocatore si è sottoposto questa mattina a delle visite specializzate nella clinica Villa Pini di Civitanova Marche.

Per fortuna della Lube, sono state escluse delle lesioni gravi sul corpo di Juantorena: la patologia da cui è affetto ha il nome di entesite inserzionale sottoglenoidea del capo lungo del tricipite omerale, una infiammazione che non risulta grave, ma sicuramente può essere assai fastidiosa, soprattutto per un pallavolista di 36 anni.

Non è dunque chiaro quando ci vorrà per rivedere Juantorena in campo, ma il problema ha sicuramente una facile soluzione: riposo della zona per poi rientrare in campo più forti di prima. Da ricordare che a causa della sua assenza assieme a quella di Kovar e di Ivan Zaytsev, la Lube ha dovuto fare a meno del palleggiatore titolare, l’argentino Luciano De Cecco, per poter rispettare l’obbligo dei tre italiani in campo: il regista Daniele Sottile, il centrale Simone Anzani ed il libero Fabio Balaso.

Foto: LaPresse