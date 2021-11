Volley, i migliori italiani della 7° giornata di Superlega. Simone Anzani: un trascinatore per Civitanova. Bene Saitta e Giannelli

Volley, i migliori italiani della 6° giornata di Superlega

Alzatori e centrali italiani sugli scudi nella sesta giornata di campionato che mette in copertina Civitanova guidata da un Simone Anzani stratosferico che contribuisce al successo dei marchigiani, largamente rimaneggiati, contro Modena. Davide Saitta e Simone Giannelli sono decisivi nei successi di Vibo Valentia con Ravenna e di Perugia contro Milano, mentre la prova di Mattia Bottolo rende meno amara la brutta prova di Padova a Taranto. Ecco i protagonisti italiani della sesta giornata di Superlega:

FABIO RICCI: Una presenza discreta ma efficace quella del centrale perugino che chiude con il 75% in attacco, 4 punti, un muro ma anche tanti palloni toccati sugli attacchi avversari che agevolano la difesa perugina.

SIMONE GIANNELLI: Preciso, lineare, mai in difficoltà. Sta velocemente prendendo in mano le redini del gioco di Perugia e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

AIMONE ALLETTI: Nella super partita di Taranto c’è la mano dell’esperto centrale che chiude con 8 punti, il 67% in attacco, 2 muri e tanto sacrificio.

MATTIA BOTTOLO: Nella giornata nera di Padova c’è una sicurezza che si chiama Mattia Bottolo che chiude una partita negativa con 14 punti all’attivo, 3 ace, il 53% in attacco e in ricezione e 2 muri. Può fare meglio ma la base è ottima.

MARCO VITELLI: Anche per lui una prova individuale ottima nel buio di Padova. Sono 11 punti con 6 muri in tre set e il 67% in attacco a cui aggiunge anche un ace. Più di così non poteva fare.

DAVIDE SAITTA: Quando il gioco si fa duro, il più esperto prende in mano la situazione e fa girare la squadra come meglio non si potrebbe. Contro la sua ex squadra non sbaglia un colpo e Vibo torna al successo dopo un periodo nero.

SIMONE ANZANI: Una partita sontuosa per il centrale di Civitanova che contribuisce a spezzare le reni a Modena. Totalizza 15 punti, con il 91% in attacco e ben 5 muri a fermare le bocche da fuoco avversarie.

JIRI KOVAR: Non sono numeri straordinari, i suoi, ma torna ad essere protagonista da titolare in un grande match: 9 punti, il 42% in attacco, il 67% in ricezione, la specialità della casa, e 4 muri di cui uno decisivo sul 29-28 del quarto set.

DANIELE MAZZONE: Si riprende il posto da titolare e gioca una grande gara, chiude con 12 punti, il 69% in attacco e 3 muri che non bastano a far muovere la classifica ai modenesi.

GIULIO PINALI: In attesa del rientro di Michieletto che potrebbe di nuovo rimescolare le carte, lui fa sapere che c’è con una bella prestazione che contribuisce alla rimonta vincente contro Monza: 12 punti, il 56% in attacco con 2 muri.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli