Volley femminile, Serie A1 2021-2022: Conegliano sfida Busto Arsizio per la vittoria 71

Dopo il grande spavento nell’ultimo turno di campionato, l’Imoco Volley Conegliano torna nel suo palazzetto per cercare di portarsi ancora un passo più vicina alla storia. Ci sono voluti infatti 5 set contro Monza per tenere in vita la striscia di vittorie consecutive, portandola a quota 70, risultato raggiunto solo da altre due squadre nella storia del volley. Appuntamento a domani, sabato 6 novembre, alle 18.00 per la difficile sfida contro una Busto Arsizio che ha iniziato con le marce alte. Le pantere dovranno sudarsi il sigillo numero 71, che le porterebbe a due vittorie dal record all-time.

L’altro match di altissimo livello presente in calendario per questa sesta giornata è quello che vede la Savino del Bene Scandicci, che viene da quattro vittorie consecutive, ospitare la Vero Volley Monza che, con i suoi 8 punti in classifica, ha raccolto meno di quanto abbia espresso per livello di gioco in campo. Calendario durissimo per Monza che dopo aver incontrato Novara e Conegliano, lottando ma perdendo entrambe le partite al tie-break, dovrà vedersela con quella che sembra essere la terza forza del campionato.

Il ricco programma di sabato prevede anche la sfida tra le due squadre deluse dell’ultimo turno di campionato, Il Bisonte Firenze e la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Le toscane vengono dalla bruciante sconfitta per 3-1 contro la neo promossa Acqua & Sapone Volley Roma Club, nonostante l’ennesima prestazione di livello assoluto di Sylvia Nwakalor. Casalmaggiore ha invece perso in casa per 3-0 contro Bergamo, che l’ha così scavalcata in classifica. Grande occasione di rilancio per entrambe al Palazzetto dello Sport di Firenze domani alle 17.00

In campo domani anche Volley Bergamo 1991 sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia, e una delle sorprese di questo inizio stagione, la Reale Mutua Feneri Chieri, che cercherà la terza affermazione consecutiva contro Roma per stabilirsi definitivamente nei piani alti della classifica.

Domenica si giocherà Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Delta Despar Trentino, entrambe in una situazione di classifica molto delicata ed alla ricerca della seconda vittoria stagionale. Chiuderà il programma Novara, che sarà impegnata nel posticipo di domenica 7 alle 19.30 contro la Bosca S.Bernardo Cuneo, con l’obiettivo di non far scappare Conegliano in classifica, che vede le igorine già inseguire le venete dopo la sconfitta nello scontro diretto.

