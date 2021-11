Non si potrà scherzare. Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei 28 giocatori per i match validi per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord, previsti rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al ‘National Football Stadium at Windsor Park’ di Belfast.

Sarano due confronti decisivi per staccare il biglietto per la fase finale iridata. In particolare, il match contro gli elvetici, attualmente con gli stessi punti dell’Italia nel Gruppo C (14 punti), è un vero e proprio spareggio per il primo posto che vale l’accesso diretto alla competizione in terra qatariana. Per questo Mancini si aspetta dai suoi calciatori la massima concentrazione e si augura di replicare quanto già fatto nell’estate 2021 proprio all’Olimpico nel corso degli Europei, ricordando la netta affermazione per 3-0 contro i rossocrociati.

Tra i convocati spicca la prima chiamata del centrocampista del Torino Tommaso Pobega, mentre torna a distanza di un anno dall’ultima convocazione Sandro Tonali che avrà la sua chance. Presente anche Nicolò Zaniolo, da cui il ‘Mancio’ si aspetta sempre molto, mentre nell’elenco non compare il nome dell’attaccante della Juventus Moise Kean.

Per quanto riguarda i precedenti, la Svizzera è l’avversario più volte affrontato dagli azzurri nella loro storia: 60 gare tra il 1911 e il 2021 e un bilancio nettamente a favore dell’Italia, con 29 successi, 23 pareggi (l’ultimo nella gara di andata a Basilea, 0-0) e solo 8 sconfitte. L’Italia è reduce da una serie positiva con gli svizzeri che dura da oltre 28 anni: 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide, l’ultimo ko risale al maggio 1993 (1-0 a Berna). L’ultima vittoria elvetica in Italia è ancora più lontana: ottobre 1982, a Roma, 0-1.

Per quanto riguarda il confronto con i nordirlandesi, sono 10 i match nello storico e il bilancio è il seguente: 7 i successi (tutti in Italia), 2 i pareggi e una sola sconfitta ma pesantissima subita il 15 gennaio 1958 a Belfast (2-1), che costò la mancata qualificazione ai Mondiali del 1958. Va però rimarcato che nelle tre gare giocate in trasferta con l’Irlanda del Nord, tutte e tre a Belfast, l’Italia non ha mai vinto e ha raccolto solo 2 pareggi e una sconfitta.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Foto: LaPresse