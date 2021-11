Volley femminile, le migliori italiane della 7° giornata di A1. Egonu, cuore di record! Orro e Malinov: botta e risposta

E’ una settima giornata che profuma, tanto, di azzurro. Conegliano, pur soffrendo tantissimo, espugna Cuneo e porta a casa la vittoria numero 73 a fila e l’anima delle venete è sempre lei, Paola Egonu, 30 punti in cinque set. Molto bene le due alzatrici azzurre, Orro e Malinov che contribuiscono ai successi delle loro squadre, mentre Camilla Mingardi si conferma bomber di razza e, con 20 punti in cinque set, vince il duello a distanza con la collega di reparto Sylvia Nwakalor (15 punti). Ecco tutte le italiane protagoniste nella settima giornata di serie A1 femminile.

ANASTASIA GUERRA: E’ lei l’anima di Perugia che sbanca Trento e porta a casa 3 punti fondamentali. Mette a segno la bellezza di 20 punti in tre set con il 55% in attacco, il 53% di positività in ricezione, due muri e due ace. E Perugia vola!

MARTA BECHIS: Casalmaggiore non si ferma e in re4gia in casa lombarda c’è una alzatrice a caccia di riscatto dopo la stagione passata che sta giocando tante partite di ottima qualità innescando a turno, nella maniera migliore possibile, le ottime attaccanti che ha a disposizione.

CAMILLA MINGARDI: Lei risponde sempre presente e, con 20 punti in tre set, trascina Busto Arsizio alla vittoria contro Il Bisonte Firenze. Da lei passano tanti palloni importanti e alla fine conclude con un buon 49% di positività in attacco.

SYLVIA NWAKALOR: Prova a tenere il ritmo della rivale dall’altra parte della rete e, per certi tratti, ci riesce anche. Chiude con 15 punti in tre set e un buon 48% in attacco ma non può nulla per evitare la sconfitta del suo Firenze a Busto.

OFELIA MALINOV: Una bjuona prova della alzatrice azzurra che fa giostrare con intelligenza le sue attaccanti e, pur senza una grande continuità, riesce ad essere sufficientemente precisa soprattutto su palla alta.

FRANCESCA VILLANI: Buon match della schiacciatrice di Chieri sul difficile campo di Scandicci. Chiude con 14 punti, il 44% in attacco, un ottimo 65% in ricezione e 3 muri.

NOEMI SIGNORILE: Dall’alto della sua esperienza per tre set tiene in scacco le campionesse di tutto, giocando con grande intelligenza tattica e precisione.

FEDERICA STUFI: Anche lei soprattutto nei primi tre set è una spina nel fianco delle venete. Chiude con 12 punti e il 55% in attacco. Il tallone d’Achille è il muro.

PAOLA EGONU: Firma la vittoria consecutiva numero 73 che fa entrare Conegliano nella leggenda con una partita da 30 punti, il 51% in attacco e 3 muri. Lei c’è sempre! Altri 73 di questi giorni…

ALESSIA ORRO: Malinov chiama e lei risponde da Roma con una prova tutta sostanza contro la squadra della Capitale. Dirige l’orchestra con maestria e mette a segno anche 4 punti, 2 muri e 2 attacchi vincenti.

CATERINA BOSETTI: Va bene, in attacco arriva qualche errore di troppo con percentuali bassine ma la vittoria di Bergamo porta anche la sua firma con 10 punti, e alcune ricezioni e difese determinanti.

Photo LiveMedia/Danilo Vigo