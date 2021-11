Sorteggio Mondiali Qatar 2022: data, quando si svolge, teste di serie, programma, tv

Il sorteggio dei gironi per i Mondiali 2022 di calcio andrà in scena venerdì 1° aprile 2022 a Doha (Qatar). Alla rassegna iridata, che andrà in scena dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno proprio in Qatar, parteciperanno 32 Nazionali che verranno suddivise in otto gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

Per la prima volta nella storia la massima competizione globale non andrà in scena durante l’estate boreale, ma nella parte conclusiva dell’autunno a causa delle temperature che caratterizzano il Paese mediorientale durante la stagione più calda. Alla data del sorteggio non sarà ancora completato il percorso di qualificazione, visto che dovranno essere ancora assegnati gli ultimi due posti attraverso gli spareggi intercontinentali.

Le squadre verranno suddivise in quattro fasce di merito in base al ranking FIFA, in ogni girone finirà una squadra per fascia. Sono previsti dei paletti geografici: nello stesso gruppo possono figurare massimo due squadre europee e massimo una squadra per ciascuno degli altri continenti. Di seguito il calendario completo, la data, il programma, il palinsesto tv/streaming, le teste di serie del sorteggio dei Mondiali 2022 di calcio.

SORTEGGIO MONDIALI CALCIO 2022: QUANDO SI SVOLGE? DATA E PROGRAMMA

VENERDÌ 1° APRILE 2022:

Orario ancora da comunicare Sorteggio Mondiali calcio 2022

SORTEGGIO MONDIALI CALCIO 2022: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Non sono ancora state fornite indicazioni ufficiali in merito.

TESTE DI SERIE SORTEGGIO MONDIALI CALCIO 2022

Deve ancora completarsi il percorso di qualificazioni, soltanto al termine sapremo la composizione delle varie fasce.

Sicuramente il Qatar sarà testa di serie in quanto Paese organizzatore. La composizione delle fasce dipende dal ranking FIFA.

