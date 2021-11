Virtus Bologna-Valencia oggi, EuroCup basket: orario, canale tv, programma, streaming

Al PalaDozza la Virtus Segafredo Bologna riceve la visita del Valencia Basket, per quello che è uno dei big match in senso assoluto del girone B di EuroCup. E lo è pur nelle partenze opposte delle due squadre (2-1 gli emiliani, 1-2 gli iberici), dato che tre partite, in questa fattispecie, sono poche comparate alle 18 totali da giocare.

Si tratta del primo confronto tra i due club, che stanno vivendo momenti diversi nei rispettivi campionati. In Serie A le V nere sono tornate a marciare dopo due sconfitte consecutive a Napoli e a Casale Monferrato (dove gioca Tortona), mentre il record di Valencia è 5-4 in Liga ACB. Due i grandi pericoli, Klemen Prepelic e Bojan Dubljevic, ma c’è anche l’esperienza di Victor Claver e Sam Van Rossom, che ha un passato in Italia anche ben ricordato. La Virtus cerca il 3-1 alla vigilia di un turno che la vedrà impegnata nel derby con la Reyer Venezia.

L’incontro tra Virtus Segafredo Bologna e Valencia sarà di scena questa sera alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VIRTUS BOLOGNA-VALENCIA, EUROCUP 2021-2022: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Valencia Basket

VIRTUS BOLOGNA-VALENCIA, EUROCUP 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, Eleven Sports

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo