Continuano le discussioni quanto accaduto in occasione dei primi metri del Gran Premio di Città del Messico, fase cruciale dell’evento che ha incoronato per l’ennesima volta l’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti al britannico Lewis Hamilton (Mercedes).

La casa tedesca non è riuscita a respingere la vettura #33 che ha girato per prima alla curva 1 con un bellissimo sorpasso all’esterno. Il leader del Mondiale, terzo sullo schieramento, non è più stato ripreso dalle due Mercedes che hanno dovuto arrendersi agli austriaci.

James Vowles, stratega della casa di Stoccarda, ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Lo scenario era abbastanza semplice. Se Valtteri avesse avuto un buon avvio avrebbe dovuto tirare la scia a Lewis in modo da metterlo al riparo da un possibile attacco da parte di Verstappen. In partenza Max e Lewis sono partiti leggermente meglio di Valtteri, questo fatto ha impedito a Lewis di potersi posizionare dietro il compagno di squadra”.

L’ingegnere delle auto teutoniche ha continuato dicendo: “Max è stato autore di un buon avvio che lo ha portato ad affiancare Valtteri. Le differenze in frenata avrebbero dovuto essere di pochi metri, non mi aspettavo la differenza che abbiamo visto. I piloti hanno rallentato dove hanno ritenuto corretto farlo, Max ha spiegato che si è preso anche dei rischi. Se fossimo stati in grado di mantenere le posizioni occupate sulla griglia partenza, potevamo difenderci per tutta la gara”.

Foto: LaPresse