Il calcio in Italia ha visto proseguire la tredicesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 18.00 la Juventus ha vinto per 0-2 in casa della Lazio. Reti decisive di Bonucci, entrambe su rigore, al 23′ ed all’83’. Le due squadre ora sono appaiate a quota 21 punti, momentaneamente al 5° posto.

HIGHLIGHTS LAZIO-JUVENTUS 0-2

Foto: LaPresse