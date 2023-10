Bonucci segna il primo gol in Germania: può ancora essere utile per la Nazionale?

Contro il Borussia Dortmund Leonardo Bonucci ha trovato il suo primo gol da quando gioca in Germania.

Il difensore ex Juventus, oggi all’Union Berlino, infatti ha siglato il momentaneo 2-1 per la propria squadra trasformando un calcio di rigore.

Una rete, però, inutile ai fini del risultato dato che i gialloneri hanno poi rimontato vincendo la gara 4-2.

La scelta di approdare in Bundesliga da parte di Bonucci va letta anche nell’ottica di trovare sufficiente spazio per essere preso in considerazione dal ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti.

Il difensore classe 1987 punta infatti a partecipare ai prossimi Europei.

Spalletti, però, finora non l’ha mai convocato. Un fattore è stata l’estate ad allenarsi a parte che non ha consentito a Bonucci di essere in forma per le prime chiamate azzurre.

Spalletti, però, non pare orientato a puntare sull’ex Juventus sia per modulo (Bonucci rende meglio in una difesa a 3 piuttosto che in una linea a 4) sia per equilibri all’interno di un gruppo che il ct vuole plasmare sin da subito con le proprie regole.

Una figura ingombrante come quella del difensore dell’Union Berlino potrebbe alterarne gli equilibri oltre a togliere spazio a elementi maggiormente futuribili.

Foto: LaPresse