Vela, Mondiali Nacra 17 e 49er: assenti i campioni olimpici Tita-Banti, tornano in gara Bissaro-Frascari

Mancano cinque giorni al via dei Campionati Mondiali 2021 delle classi acrobatiche Nacra 17 (mista), 49er (maschile) e 49erFX (femminile), in programma in Oman da martedì 16 a domenica 21 novembre. Si tratta della penultima manifestazione stagionale con in palio medaglie iridate nel panorama della vela olimpica, in attesa dei Mondiali di Laser Radial.

L’Italia proverà a ricoprire un ruolo da protagonista a Mussanah specialmente nei Nacra 17 (catamarano misto foiling), anche se saranno assenti i campioni olimpici in carica Ruggero Tita e Caterina Banti. In un campo partenti abbastanza ridotto in termini numerici (15 barche iscritte) ma estremamente qualificato (presenti i secondi e terzi classificati di Tokyo), proveranno ad emergere le imbarcazioni azzurre composte da Vittorio Bissaro/Maelle Frascari e da Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei.

I primi si sono laureati Campioni del Mondo nel 2019 ma hanno dovuto guardare le Olimpiadi in televisione per aver perso la selezione interna con Tita/Banti, di conseguenza la rassegna iridata rappresenta per loro l’evento più importante della stagione. Ugolini, dopo aver vinto l’argento europeo in coppia con Alice Cialfi, ritrova la sua abituale prodiera Giubilei (assente a Salonicco per un leggero infortunio) per misurarsi con alcune tra le coppie più veloci al mondo.

Ambizioni meno importanti sulla carta per il Bel Paese nei 49er (derive doppie maschili e femminili), dove l’obiettivo realistico potrebbe essere quello di portare almeno una barca in Medal Race. La coppia più quotata in tal senso è quella formata dalle campionesse italiane in carica Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, reduci da un buon settimo posto agli Europei e dalla medaglia d’oro ai Mondiali Juniores.

Foto: comunicato stampa Federvela