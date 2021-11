Vela, Mondiali Laser Standard 2021: doppietta britannica dopo due regate, Nicolò Villa 24°

Dopo una prima giornata priva di azione, quest’oggi sono cominciati ufficialmente i Campionati Mondiali Laser Standard 2021, in corso di svolgimento a Barcellona fino a mercoledì 10 novembre. Si tratta della prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo maschile ILCA 7, dopo i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 6, ex Laser Radial) di Varna.

Dopo due regate disputate in entrambe le flotte (blu e gialla), troviamo in testa alla classifica generale i britannici Elliot Hanson e Michael Beckett rispettivamente con 3 e 6 punti all’attivo, ma i distacchi sono ancora risicati e la situazione è destinata a cambiare radicalmente nelle prossime giornate.

Italia per il momento lontana dalla zona podio con Nicolò Villa che è il migliore degli azzurri in 24ma posizione overall a quota 26 punti con uno score odierno di 17-9 nella flotta gialla. Più staccati ma virtualmente qualificati per la Gold Fleet (riservata ai primi 68 della generale a metà manifestazione) Giovanni Coccoluto, 31°, Alessio Spadoni, 35°, Giacomo Musone, 44°, e Dimitri Peroni, 51°.

Foto: LaPresse