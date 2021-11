Vela, Mondiali Laser Standard 2021: Coccoluto e Villa risalgono nella top20, domani inizia la Gold Fleet

Dopo un day-3 privo di azione a causa del vento troppo leggero, quest’oggi si è tornati finalmente a regatare in quel di Barcellona per i Campionati Mondiali Laser Standard 2021, in corso di svolgimento a Barcellona fino a mercoledì 10 novembre. Si tratta della prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo maschile ILCA 7, dopo i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 6, ex Laser Radial) di Varna.

Le condizioni meteo odierne hanno consentito il regolare svolgimento di tutte e tre le regate previste per entrambe le flotte, portando a quota 5 il numero complessivo di prove completate da ciascun atleta. Domani il campo partenti si dividerà in due gruppi, con i migliori 68 della generale nella Gold Fleet e tutti gli altri nella Silver Fleet (con in palio al massimo il 69° posto assoluto).

Passi avanti per l’Italia rispetto ad una prima giornata di gara sottotono, con Giovanni Coccoluto capace di scalare la classifica fino al 15° posto overall con 40 punti grazie ad uno score odierno di 1-14-11 nella flotta blu. Day-4 positivo anche per Nicolò Villa (37-12-3 nella gialla), che entra nella top20 provvisoria attestandosi in 17ma piazza con 41 punti.

Si qualificano per la flotta Gold anche gli azzurri Alessio Spadoni 48° con 90 punti, Dimitri Peroni 53° con 100, Gianmarco Planchestainer 54° con 101 e Giacomo Musone 59° con 107. A due giornate (ed un massimo di 6 regate) dalla fine della manifestazione, troviamo in testa alla graduatoria due leader appaiati a quota 15 punti: il britannico Elliot Hanson ed il russo Sergei Komissarov.

Foto: Lapresse