Si chiude con il piede sbagliato per l’unica rappresentante azzurra in gara, Sofia Ceccarello, la penultima giornata di gare della President’s Cup 2021 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Wroclaw, in Polonia: l’atleta italiana, in gara con il serbo Milenko Sebic, è eliminata nelle qualificazioni della gara della carabina da 50 metri a coppie miste.

Undici le coppie iscritte, otto quelle che passavano alla seconda fase: la coppia italo-serba chiude al quinto posto, a quota 881 con 44 mouche, score che vale il passaggio al penultimo atto della competizione. Qui però Ceccarello e Sebic chiudono a quota 587 con 33 mouche, per il sesto posto, che non basta per una delle finali di domani.

Sofia Ceccarello con i suoi trenta colpi totalizza 297 e 18 mouche, quasi perfettamente suddivisi nelle tre serie (99 in ginocchio, 100 a terra, 98 in piedi), mentre pesa la prestazione del serbo, che ottiene 290 e 15 mouche (99 in ginocchio, 99 a terra, 92 in piedi), rovinando tutto nell’ultima serie.

Domani dunque Sofia Ceccarello potrà concentrarsi unicamente sulla gara individuale della carabina 3 posizioni da 50 metri femminile, che prevede la finale alle ore 15.15. L’azzurra ieri ha vinto le qualificazioni e dunque arriva all’ultimo atto col miglior punteggio d’ingresso.

Foto: UITS