Valentino Rossi a Misano, test con la Ferrari 488 GT3. Il Dottore prepara il futuro a quattro ruote

Valentino Rossi si trova sul circuito di Misano per un test con la Ferrari 488 GT3 Evo. Il Dottore sta dunque lavorando al tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli per preparare la sua nuova avventura con le quattro ruote. Il nove volte Campione del Mondo lascerà infatti la MotoGP al termine di questa stagione e dal 2022 passerà sulle auto (anche se non ha ancora svelato ulteriori dettagli).

Il centauro di Tavullia era al volante della Rossa del team Kessel Racing, con cui ha disputato la 12 Ore del Golfo all’inizio di questa annata agonistica (concluse sul podio nella Classe Pro-Am insieme al fratello Luca Marini e all’amico Alessio Salucci). Valentino Rossi sarà impegnato in questo weekend nel GP dell’Algarve e poi concluderà definitivamente la sua carriera nel Motomondiale a Valencia, in attesa di comunicare il campionato in cui si cimenterà il prossimo anno con le quattro ruote.

Foto: MotoGP.com Press