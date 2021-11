Tennis, Rafael Nadal torna in campo ad Abu Dhabi già a dicembre dopo l’infortunio!

La notizia era nell’aria da qualche giorno ma adesso è ufficiale: Rafael Nadal parteciperà al prossimo Mubadala World Tennis Championship. Si tratta di un torneo di esibizione, in programma come di consueto sul cemento ad Abu Dhabi dal 16 al 18 dicembre in vista della trasferta australiana di gennaio 2022.

Lo spagnolo torna così in campo (anche se per un incontro non ufficiale) a quattro mesi di distanza dalla sua ultima apparizione nel circuito maggiore, che risale all’ATP 500 di Washington. Il maiorchino, dopo la sconfitta con il sudafricano Harris, aveva deciso di concludere anzitempo la sua stagione agonistica per provare a recuperare nel migliore dei modi da un infortunio al piede sinistro.

Oltre a Nadal, è stata confermata la presenza ad Abu Dhabi di Belinda Bencic, Emma Raducanu, Denis Shapovalov, Casper Ruud e Dominic Thiem. Quest’ultimo farà dunque il suo ritorno in campo dopo 6 mesi di stop (problemi al polso), per testare le sue condizioni in vista degli Australian Open 2022.

Foto: Lapresse