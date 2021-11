Venerdì 12 novembre parte la stagione 2021-2022 dello speed skating, con la tappa polacca di Coppa del Mondo di Tomaszów Mazowiecki, che si aprirà proprio venerdì 12 e si chiuderà domenica 14, con 14 gare in calendario: doppia sfida sui 500 sia per gli uomini che per le donne, poi 1000 e 1500, 3000 femminili e 5000 maschili, team pursuit e mass start.

Così al sito federale il DT Maurizio Marchetto: “Abbiamo fatto un bel percorso di avvicinamento e siamo pronti per queste tappe di Coppa del Mondo anche se ci manca un po’ il ritmo gara e i riscontri cronometrici in una competizione di alto livello“.

Su Pechino 2022: “La qualificazione olimpica, con l’avvento di nuove nazioni come Portogallo, Argentina, Colombia o Spagna o con l’allargamento di squadre sempre più larghe e competitive, è divenuto un traguardo ancor più difficile da raggiungere e dunque più importante rispetto al passato“.

Il tecnico si sofferma sugli azzurri: “Il gruppo degli sprinter è molto compatto e performante e in generale abbiamo avuto riscontri importanti nelle prove che ci hanno visto impegnati. Abbiamo anche qualcuno non ancora al top ma speriamo recuperi lo stato di forma già per Stavanger“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Federica Maffei (Carabinieri), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Fabio Francolini (Aeronautica Militare), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Daniel Niero (Aeronautica Militare), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro).

Maffei: 3000 – (riserva Mass Start)

Bonazza: 1500 – 3000 – Mass Start

Lollobrigida: 1500 – 3000 – Mass Start

Betti: 1500 – (riserva Team Pursuit)

Bosa: 500 – 1000

Francolini: Mass Start

Ghiotto: 5000

Giovannini: 5000 – Mass Start – Team Pursuit

Malfatti: 1500 – 5000 – Team Pursuit

Nenzi: 500 – 1000

Niero: 5000 metri – (riserva Mass Start)

Rosanelli: 500 – (riserva 1000)

Trentini – 1500 – (riserva Team Pursuit)

Tumolero: Team Pursuit – (riserva 5000)

Foto: LaPresse