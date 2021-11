Speed skating, Francesca Lollobrigida spettacolare! Terza in Coppa del Mondo nei 3000 metri: che show in Polonia!

Il fine settimana che apre la stagione 2021-2022 dello speed skating, con la tappa di Coppa del Mondo di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, si apre col botto per l’Italia, che registra subito il podio di Francesca Lollobrigida, terza nella Division A dei 3000 metri femminili.

Per Francesca Lollobrigida si tratta del quattordicesimo podio in Coppa del Mondo, il secondo nei 3000 metri. Il primo sulla medesima distanza lo centrò a Tomakomai, in Giappone, quasi tre anni fa, il 25 novembre 2018. Si apre al meglio la stagione olimpica per l’azzurra.

A vincere è la neerlandese Irene Schouten, prima col record della pista in 4:04.009 (p. pr. Martina Sáblíková, 4:06.13), davanti alla canadese Isabelle Weidemann, seconda in 4:05.255 (+1.24), mentre il gradino più basso del podio è di Francesca Lollobrigida, terza in 4:06.528 (+2.51).

Beffata la norvegese Ragne Wiklund, quarta in 4:06.747 (+2.73), mentre è quinta la neerlandese Joy Beune in 4:06.942 (+2.93). Sesta piazza per la ceca Martina Sáblíková in 4:07.467 (+3.45), che precede l’altra neerlandese Antoinette de Jong, settima in 4:07.543 (+3.53).

Ottava piazza per la canadese Ivanie Blondin in 4:08.080 (+4.07), mentre è nona la russa Natalia Voronina in 4:09.903 (+5.89), infine completa la top ten la nipponica Ayano Sato, decima in 4:10.627 (+6.61). Nella prova della Division B, vinta dalla nipponica Misaki Oshigiri in 4:07.658, è 31ma e penultima Federica Maffei in 4:30.595 (+22.93).

CLASSIFICA 3000 METRI

1 278 Irene Schouten NED 4:04.009 TR

2 221 Isabelle Weidemann CAN 4:05.255 +1.24

3 247 Francesca Lollobrigida ITA 4:06.528 +2.51

4 288 Ragne Wiklund NOR 4:06.747 +2.73

5 269 Joy Beune NED 4:06.942 +2.93

6 234 Martina Sáblíková CZE 4:07.467 +3.45

7 270 Antoinette de Jong NED 4:07.543 +3.53

8 212 Ivanie Blondin CAN 4:08.080 +4.07

9 308 Natalia Voronina RUS 4:09.903 +5.89

10 255 Ayano Sato JPN 4:10.627 +6.61

11 211 Marina Zueva BLR 4:12.263 +8.25

12 215 Valerie Maltais CAN 4:13.143 +9.13

13 235 Nikola Zdráhalova CZE 4:13.762 +9.75

14 305 Evgeniia Lalenkova RUS 4:14.956 +10.94

15 268 Carlijn Achtereekte NED 4:16.060 +12.05

16 241 Claudia Pechstein GER 4:19.073 +15.06

DIVISION B

1 253 Misaki Oshigiri JPN 4:07.658

31 248 Federica Maffei ITA 4:30.595 +22.93

