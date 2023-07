Speed skating, Coppa del Mondo Salt Lake City 2021: programma, orari, tv, streaming

Prosegue nel fine settimana la stagione 2021-2022 dello speed skating, che prevede cinque tappe di Coppa del Mondo, tre tappe di Coppa del Mondo junior, poi nel nuovo anno solare gli Europei ed i Mondiali junior a gennaio, le Olimpiadi Invernali a febbraio ed i Mondiali senior a marzo.

Si continua con la tappa statunitense di Coppa del Mondo di Salt Lake City, che si aprirà venerdì 3 e si chiuderà domenica 5 dicembre, con 14 gare in calendario: doppia sfida sui 500 sia per gli uomini che per le donne, poi 1000 e 1500, 3000 femminili e 5000 maschili, team pursuit e mass start.

Le gare saranno fruibili in diretta streaming gratuita sul canale Youtube Skating ISU.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALT LAKE CITY 2021

Venerdì 3 dicembre

20.30 500 femminili

21.00 500 maschili

21.35 3000 femminili

22.25 5000 maschili

Sabato 4 dicembre

20.30 500 femminili

21.10 1500 maschili

21.55 1000 femminili

22.40 mass start maschile

23.00 team pursuit femminile

Domenica 5 dicembre

20.30 500 maschili

21.10 1500 femminili

21.55 1000 maschili

22.40 mass start femminile

23.00 team pursuit maschile

Diretta streaming gratuita sul canale Youtube Skating ISU

Foto: LaPresse