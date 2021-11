Sorteggio Atp Finals 2021: data, programma, orario, possibili avversari di Matteo Berrettini

L’attesa sta per terminare e domenica a Torino si alzerà il sipario sulle ATP Finals 2021, il torneo che mette di fronte gli otto migliori giocatori della stagione. Per la seconda volta in carriera ci sarà anche Matteo Berrettini, che si presenta nel capoluogo piemontese con ambizioni importanti e con l’obiettivo di provare a raggiungere le semifinale, traguardo mai raggiunto in passato da un tennista italiano.

Domani alle 19.00 si svolgerà il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2021. Le modalità sono molto semplici, con due raggruppamenti da quattro giocatori e con i primi due classificati che si affronteranno in semifinale incrociate. Agli otto giocatori sono state assegnate le teste di serie in base alla loro posizione nella Race, con Berrettini che ha la numero sei ed è già sicuro di non poter affrontare Andrey Rublev.

I giocatori verranno sorteggiati a coppie, uno per ogni girone: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Quindi Berrettini affronterà uno tra Djokovic e Medvedev, uno tra Tsitsipas e Zverev ed uno tra Ruud ed Hurkacz.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio delle ATP Finals 2021. Non è prevista al momento una diretta televisiva dell’evento.

SORTEGGIO ATP FINALS 2021: PROGRAMMA E ORARIO

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE:

ore 19.00 – Sorteggio ATP Finals 2021

PARTECIPANTI ATP FINALS 2021

1. Novak Djokovic (Srb)

2. Daniil Medvedev (Rus)

3. Alexander Zverev (Ger)

4. Stefanos Tsitsipas (Gre)

5. Andrey Rublev (Rus)

6. Matteo Berrettini (Ita)

7. Casper Ruud (Nor)

8. Hubert Hurkacz (Pol)

FOTO LaPresse