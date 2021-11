La preparazione prosegue e con buone indicazioni. Sulla pista olimpica del “Yanqing National Sliding Centre”, dove sono in programma dodici giorni di test che si concluderanno giovedì 18 novembre, la Nazionale italiana di slittino sta ultimando il tutto in vista dell’esordio di Coppa del Mondo.

Giorni di prove molto importanti per la selezione del Bel Paese presente nella sua totalità con Kevin Foschnaller, Dominik Fischnaller, Lukas Gufler e Leon Felderer nel singolo maschile; Andrea Voetter, Nina Zoeggeler, Sandra Robatscher, Marion Oberhofer e Verena Hofer nel singolo femminile; Nagler/Malleier, Rastner/Rieder e Rieder/Kainzwaldner nei doppi.

A fare il punto della situazione è stato il direttore tecnico Armin Zöggeler: “Ogni squadra ha a disposizione tante giornate per studiare le piste, in questa prima fase l’attenzione è rivolta soprattutto alla conoscenza di ciascun punto, perché si tratta della prima prova per tutti. Agli atleti sembra molto tecnica, con una velocità sui 130 km/h, dove la guida fa la differenza ed è divertente. Nei prossimi giorni cominceremo a sperimentare i vari materiali costruiti nel corso dell’estate, i nostri tecnici utilizzeranno tre o quattro tipi di pattini da far girare per i più esperti, mentre per i giovani è più importante conoscere la pista”, le considerazioni di Zöggeler (fonte: Fisi).

Pista che ha alimentato qualche polemica per via dell’incidente occorso al polacco Mateusz Sochowicz. Ha fatto chiarezza il direttore tecnico italiano: “Gli addetti alla pista che sono personale del posto hanno dimenticato di abbassare la sbarra. L’incidente al polacco è una cosa che non deve succedere, è stata una dimenticanza degli addetti alla pista che non hanno aperto una barriera lungo il tracciato per far confluire il tracciato maschile in quello femminile. Purtroppo è mancata la comunicazione, faremo in modo che non succeda più in futuro”.

Come detto la stagione ufficiale sta per partire, ricordando che da venerdì 19 novembre inizierà la Nations Cup, che farà da antipasto al doppio e al singolo maschile di sabato 20 novembre e al singolo femminile e alla staffetta a squadre di domenica 21 novembre. “Noi riempiremo i contingenti nel singolo maschile e nel doppio, mentre nel singolo femminile disponiamo di quattro posti e faremo selezione fra le cinque ragazze nei prossimi giorni. Le condizioni del gruppo sono buone, Kevin Fischnaller sembra gradire molto la pista, Dominik Fischnaller invece non sta spingendo al massimo, soprattutto in fase di partenza, perchè ha una leggera infiammazione alla spalla che contiamo di far guarire in tempo per la prima gara”, ha sottolineato Zöggeler.

Foto: LaPresse