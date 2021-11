Skeleton, Intercontinental Cup 2021-2022: a Whistler Manuel Schwaerzer 9°, 11ma Alessandra Fumagalli

Ieri è iniziata l’Intercontinental Cup 2021-2022 di skeleton a Whistler, in Canada, dove erano in gara anche degli azzurri, che si sono ben comportati: nella prova maschile nono Manuel Schwaerzer, nella gara femminile 11ma Alessandra Fumagalli.

Manuel Schwaerzer, che era stato quarto in North American Cup, ha chiuso in nona posizione con il tempo di 1’49″36, con un ritardo di 1″98 dal vincitore, il russo Evgeniy Rukosuev, primo in 1’47″38. Secondo posto per l’americano Andrew Blaser in 1’48″39, terza piazza per l’austriaco Alexander Schlintner in 1’48″40.

Nella prova femminile si è imposta la tedesca Sophia Griebel, prima con il crono di 1’49″33, davanti a due padrone di casa canadesi, con Hallie Clarke seconda in 1’49″55 e Madison Charney terza in 1’50″17. Alessandra Fumagalli si è classificata undicesima in 1’52″15.

Foto: LaPresse