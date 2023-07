Short track, l’Italia chiude con il terzo posto della staffetta femminile! Tutti i risultati a Dordrecht

Doppia cifra per una Coppa del Mondo davvero eccezionale per i colori azzurri. L’Italia chiude la tappa di Dordrecht con il terzo posto della staffetta femminile, che vale il decimo podio nelle quattro tappe di World Cup. Un risultato davvero eccezionale per la squadra italiana, che si prepara al meglio agli Europei di gennaio e poi soprattutto alle Olimpiadi di Pechino nel mese successivo.

Un terzo posto arrivato anche per la squalifica della Corea del Sud, ma comunque significativo per il quartetto italiano, composto da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Arianna Valcepina e Cynthia Mascitto. La vittoria è andata all’Olanda di Suzanne Schulting davanti al Canada di Kim Boutin, le due grandi avversarie di Arianna Fontana nei prossimi Giochi Olimpici.

Una domenica positiva per l’Italia, che aveva festeggiato il primo podio in Coppa del Mondo della carriera per Pietro Sighel nei 1000 metri, con l’azzurro battuto dai due ungheresi Liu Shaoang e John-Henry Krueger. In campo femminile, invece, successo della sudcoreana Choi Minjeong davanti alle già citate Kim Boutin e Suzanne Schulting. Arianna Fontana ha partecipato alla finale B, chiudendo poi in terza posizione.

La Corea del Sud si prende la vittoria nella staffetta maschile, superando il Canada, l’Ungheria e la Cina; mentre l’Italia è terza nella finale B con il quartetto composto da Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. Stesso risultato anche per la staffetta mista (Cynthia Mascitto, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Yuri Confortola), con la vittoria che è andata all’Olanda su Ungheria e Cina.

