Sci freestyle, doppio raduno in Austria per gli azzurri dello ski cross e per i giovani dello slopestyle

A meno di 20 giorni dalla prima tappa stagionale della nuova Coppa del Mondo, in programma dal 25 al 27 novembre sulle piste olimpiche di Secret Garden e valevole anche come test event in vista dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, la Nazionale Italiana di ski cross si sta allenando sul ghiacciaio austriaco di Pitztal.

Il coordinatore azzurro Bartolomeo Pala ha organizzato un raduno di cinque giorni (da oggi a venerdì 12 novembre) per ultimare la preparazione in vista del primo impegno della stagione olimpica. Sono stati convocati per questi test gli atleti Simone Deromedis, Jole Galli e Lucrezia Fantelli, assistiti dallo staff tecnico composto da Stefan Thanei e Luca Bogliolo, oltre che dallo stesso Pala.

Da martedì 9 a venerdì 12 novembre si svolgerà anche un altro raduno azzurro in Austria, per la precisione a Stubai, con protagonisti i giovani dello slopestyle: Matteo Giacomuzzi, Filippo Levis, Miro Tabanelli, Simo Leitner, Moritz Happacher, René Monteleone, Emanuele Canal e Kilian Morone, sotto la supervisione del responsabile settore giovani Damiano Miari Fulcis.

Foto: Lapresse